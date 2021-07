Une nouvelle unité de soins intensifs à l'Hôpital de Granby

La nouvelle unité de soins intensifs de l’Hôpital de Granby a été inaugurée lundi matin et sera en fonction à partir de mercredi. Le projet aura coûté 10 millions de dollars.

Cette nouvelle unité de soins intensifs sera quatre fois plus grande que l'ancienne, selon le Dr Marc-Antoine Rivard, spécialiste en médecine interne à l’Hôpital de Granby.

Le médecin ajoute qu'un tel espace permet un meilleur respect des normes de prévention des infections, mais aussi des normes du travail. Il souligne que l’aspect humain des patients n’est pas oublié non plus. C’est une unité beaucoup plus conviviale pour les patients, qui vont avoir de la place dans leur chambre pour au moins accueillir des membres de leur famille , a mentionné le Dr Rivard.

La nouvelle unité de soins intensifs a quatre fois plus d'espace que la précédente, selon le docteur Rivard. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Déménager reste toutefois un défi pour le service hospitalier, qui devra transporter ses patients un par un dans la nouvelle unité, tout en les surveillant de très près.

De plus, l’équipe médicale devra s’adapter rapidement au nouvel environnement pour garder un degré d’efficacité et de sécurité élevé.

On a fait des simulations qu’on prépare depuis quelques semaines déjà, pour s’assurer que tout est fait de manière sécuritaire, qu’on n'ait pas besoin de chercher quoi que ce soit quand on va arriver ici. Une citation de :Dr Marc-Antoine Rivard, spécialiste en médecine interne à l'Hôpital de Granby

Selon le Dr Rivard, un tel investissement et autant d’espace, ça change tout pour les soins offerts aux gens de la région.

Avec les informations de Brigitte Marcoux