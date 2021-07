Investissement important pour la productivité et la survie des abeilles chez Miel Abitémis

Chaque année, environ 15 % des abeilles composant les 3 000 ruches de l’entreprise ne survivent pas.

Miel Abitémis investit donc près de 150 000 $ pour moderniser ses équipements. Cette somme servira notamment à acheter des cadres nourrisseurs pour éviter le transfert des parasites d’une compagnie à l’autre.

Ce sont des cadres nourrisseurs qui vont permettre de nourrir individuellement chacune des compagnies pour pas qu’il n'y ait pas de transfert au niveau du nourrissage, au niveau parasitaire. Chaque colonie est compartimentée. Ça permet également de stimuler lorsqu’on fait de la relève de ruche parce que les abeilles, beau temps mauvais temps, peuvent aller se nourrir à l’intérieur de la ruche et se stimuler elles-mêmes , explique le propriétaire de Miel Abitémis, Guillaume Tétreault.

Guillaume Tétreault, propriétaire de Miel Abitémis. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne était à St-Bruno-de-Guigues lundi matin pour faire l’annonce de cet investissement issu du programme Productivité végétale , qui s’adresse aux entreprises en production végétale et apicole.

Depuis la mise sur pied de l’Initiative ministérielle, 59 entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec ont pu bénéficier de près d’un million de dollars.

Depuis la fin novembre, on a annoncé une nouvelle version du programme, on a doublé les subventions. Auparavant, le programme était accessible seulement par appels de projets, certaines périodes dans l’année. Maintenant, c’est ouvert 12 mois par année. Quand les entreprises ont un besoin, elles préparent les demandes et les soumettent au ministère. Rapidement, on est en mesure de leur venir en soutien , souligne le ministre Lamontagne.

Au Québec, 1 160 entreprises ont obtenu une aide financière depuis 2018.