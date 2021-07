Un foyer de soins de longue durée de North Bay fera peau neuve

Le premier ministre Doug Ford était sur place pour l'annonce lundi matin, en compagnie du ministre des Soins de longue durée, Rod Phillips, et du député provincial de Nipissing, Vic Fedeli.

Le foyer de North Bay va offrir 12 nouvelles places de longue durée et 148 places réaménagées. Une nouvelle résidence sera construite sur un autre site dans la région, avec une ouverture prévue au printemps 2023. Avec le déménagement, un nouveau nom sera trouvé pour le foyer, qui ne sera plus aussi près de l'eau.

Le gouvernement souligne que ce nouvel aménagement s'inscrit dans un plan de dix ans de 2,6 milliards de dollars visant à offrir 30 000 nouvelles places de soins de longue durée.

Nous avons fait la promesse indéfectible de réparer notre secteur des soins de longue durée, et nous faisons aujourd'hui un pas de plus vers le respect de notre engagement , a indiqué le premier ministre Ford, dans un communiqué.

Selon le ministre des Soins de longue durée, Rod Phillips, ce gouvernement répare et rebâtit le secteur des soins de longue durée de l’Ontario après des décennies de négligence .

En février 2021, plus de 40 000 personnes étaient inscrites sur la liste d’attente pour obtenir un lit de soins de longue durée en Ontario. Cela représentait un temps d’attente d’environ 147 jours.

Tina Golding, présidente du conseil des familles des résidents, se réjouit de l'investissement annoncé.

J'ai très hâte, il y a une merveilleuse équipe à Water’s Edge Care Community qui est d'un grand soutien. Leur donner les bons outils leur permettra d'en faire encore plus. , indique-t-elle.

Pour embaucher du personnel qualifié, un programme de formation est mis en place pour les futurs préposés aux services de soutien personnel. Parmi les collèges en faisant partie, on retrouve le Canadore College à North Bay.

Un investissement de 4,9 milliards de dollars sur quatre ans doit servir notamment à embaucher plus de 27 000 membres du personnel, dont des infirmières et infirmiers autorisés, des préposées et préposés aux soins personnels et des membres du personnel de soutien.