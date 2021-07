Le CIUSSS autorisé à administrer une 2e dose plus tôt

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a obtenu une autorisation pour devancer la deuxième dose de vaccin avant les 56 jours recommandés, lundi matin.

Notons qu’au début de la campagne de vaccination, le gouvernement Legault précisait que 112 jours étaient recommandés entre les deux doses. Finalement, l'écart entre les deux doses a été réduit à 56 jours, au début du mois de juin, afin d’accélérer la campagne de vaccination.

Le directeur de la campagne de vaccination, Marc Thibeault a affirmé en entrevue à Radio-Canada avoir eu l’autorisation du ministère de la Santé pour devancer de quelques jours cette recommandation si les gens le souhaitent.

On sait que les fabricants ont recommandé 28 jours au départ entre les deux doses, nous on recommande 56 jours, mais si les gens sont à 52 jours par exemple, qu’ils n’hésitent pas à venir se faire vacciner.

Il est toujours préférable d'attendre huit semaines pour avoir une meilleure protection contre le coronavirus avant de recevoir sa deuxième dose, selon le directeur de la campagne de vaccination.

Toutefois, devant une personne bien informée de la situation et qui aurait besoin de recevoir plus tôt sa deuxième dose, les infirmières peuvent désormais l'administrer entre 28 et 56 jours.

Je parlais avec le Ministère un peu plus tôt, ils nous ont dit qu’il fallait accepter tout le monde , précise M. Thibeault.

85 % des 12 ans et plus ont reçu au moins une dose

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, déjà 85 % de la population en âge de recevoir le vaccin a reçu une première dose et 36,2 % a reçu une deuxième dose.

Ça roule selon nos prévisions, on a atteint nos objectifs , se réjouit M. Thibeault.

Marc Thibeault s’attend à ce que le pourcentage pour la première dose n’évolue pas au cours des prochains jours, mais le CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux prévoit de nombreuses activités pour inciter les gens à recevoir leur vaccin. La liste de ces événements sera dévoilée au cours des prochains jours.

Pour la clinique mobile de vendredi, 60 personnes ont reçu une dose du vaccin Moderna avant le match. On a atteint notre objectif , précise M. Thibeault.

La population pourra désormais se faire vacciner tout en regardant le match des Canadiens de Montréal sur le site de la Zone portuaire. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Actuellement, le CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean possède beaucoup de doses de Moderna. Les vaccins Pfizer arriveront au courant du mois de juillet dans la région.

Selon une entrevue de Claude Bouchard.