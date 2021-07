Les amoureux du Canadien sont nombreux même en Ontario

Même en Ontario, bon nombre d'amateurs de hockey vouent un amour profond à la Sainte-Flanelle.

Il y en a qui ont grandi à Montréal, puis déménagé dans la province voisine.

D'autres sont les enfants de partisans du CH et le sont eux-mêmes devenus par la suite.

Certains sont tout bonnement tombés sous le charme de l'équipe malgré la distance.

Eric Menzies vit à Toronto depuis plus de 15 ans, mais il a grandi sur la rive nord de Montréal en regardant les matchs du Canadien à la télévision. Il dit garder quelques souvenirs des conquêtes de la Coupe Stanley de 1986 et 1993, les plus récentes de l'équipe.

Son déménagement en Ontario ne l'a pas convaincu de changer d'équipe. Il y a des choses qu'on peut laisser derrière, mais pas le Canadien , dit-il avec un large sourire.

Je me fais tirer la pipe des deux côtés. Je vis à Toronto donc mes amis de Montréal me disent que je suis fan des Leafs. Et ici [à Toronto], je me fais [chambrer] parce que je suis fan du Canadien alors j'essaie de jouer avec ça et d'avoir un peu de fun!

Shireen Ahmed, elle, est née à Halifax d'une mère pakistanaise qui est tombée en amour avec le Canadien et son joueur vedette de l'époque, Guy Lafleur. Elle vit à Toronto depuis 25 ans, mais elle n'a jamais considéré changer de camp non plus.

Les Maple Leafs? Ah non, je ne peux pas! Mais c'est vrai que c'est difficile d'habiter ici, in Leafs Land [en territoire des Leafs], et d'être une fan du Canadien, dit-elle. Ma mère me rappelle toujours et me dit que c'est une bonne équipe. Je ne peux pas faire autrement.

Shireen Ahmed est une partisane des Canadiens de Montréal depuis sa tendre enfance. Photo : Photo offerte par Shireen Ahmed

Originaire de Québec, la Dre Julie Hallet travaille désormais à l'Hôpital Sunnybrook de Toronto. Enfant, elle appuyait les Nordiques, mais elle s'est rabattue sur le Canadien lorsque la fièvre des séries s'emparait d'elle dans les années suivant le déménagement de l'équipe au Colorado. Son allégeance ne s'est toutefois confirmée qu'après son arrivée Toronto.

Il y a quelque chose à propos des Maple Leafs de Toronto qui fait qu'on a besoin de prendre pour une autre équipe. Par on, je n'inclus que la personne qui parle en fait, mais c'est ce qui a consolidé le fait que des années après le départ des Nordiques, j'ai choisi de supporter le Canadien pour vrai cette fois , a-t-elle raconté au micro d'Isabelle Ménard, lundi, à l'émission Y a pas deux matins pareils.

Le Nord de l'Ontario est Bleu-Blanc-Rouge

Dans le Nord de l'Ontario, l'attachement au Canadien est aussi lié aux racines francophones. Le Franco-Ontarien André « Dédé » Bourdages, de Hearst, ne s'en cache pas. Ça a joué pour beaucoup dans son cas.

Quand j'étais jeune, on avait les Canadiens à la télévision. Les Maple Leafs aussi, mais c'était en anglais. Les Canadiens, eux, étaient en français et on écoutait pas mal plus la télévision française, dit-il. Pis, il faut l'avouer, c'est une bonne équipe. C'est intéressant de suivre une équipe gagnante! Moi, je suis un peu plus âgé alors je me rappelle des années 70, de 1986 et de 1993! J'ai beaucoup de souvenirs des Coupes Stanley.

Dans son bout de pays, André Bourdages est bien connu comme un grand partisan du Tricolore. Son salon, où il regarde les matchs, est entièrement décoré aux couleurs du Canadien. Un drapeau de l'équipe flotte également sur le balcon de son appartement. Sa voiture est même immatriculée HABS NO1.

Quand j'ai acheté ma voiture et vérifié sur le site du ministère des Transports, je n'en revenais pas que c'était disponible. J'ai sauté dessus!

Guy Morin, de Hearst, a peint son sous-sol aux couleurs du Canadien : bleu, blanc et rouge. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Guy Morin, aussi de Hearst, se décrit également comme un fier partisan du Canadien. Un mur de son sous-sol est peint Bleu-Blanc-Rouge. Les décorations à l'effigie de son club préféré sont multiples. Au fil des années, il s'est aussi lié d'amitié avec l'ancien attaquant du CH, Stéphane Richer.

Le Canadien était toujours à la télé le samedi soir [en grandissant]. C'est une habitude que j'ai prise, j'imagine, avec les années. Et je suis resté accro malgré les défaites, c'est ce que je dis tout le temps! Perds ou gagne, je demeure un partisan du Canadien.