Aucun cas actif de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

La santé publique rappelle toutefois à la population de demeurer prudente puisque le variant Delta, plus contagieux, circule dans plusieurs régions du Québec et de l'Ontario.

Depuis le début de la 3e vague, le 21 mars, 233 personnes ont contracté la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue, et un seul décès a été répertorié.

La santé publique réitère aussi que le vaccin est accessible à toutes les personnes de 12 ans et plus. On invite la population à prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone.

Au Québec, on recense 176 nouveaux cas depuis trois jours, c’est-à-dire : 72 nouveaux cas vendredi, 55 nouveaux cas samedi et 49 nouveaux cas dimanche.