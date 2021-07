Un nouveau cas de COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent

Le nouveau cas a été rapporté dans la MRCMunicipalité régionale de comté des Basques.

Cas par MRC Kamouraska : 673 cas

Rivière-du-Loup : 1346 cas

Témiscouata : 389 cas

Les Basques : 214 cas (+1)

Rimouski-Neigette : 823 cas

La Mitis : 178 cas

La Matanie : 252 cas

La Matapédia : 83 cas

Bas-Saint-Laurent : 3958 cas



Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent

Il reste sept cas actifs de la maladie dans la région.

Du 23 juin au 2 juillet, 233 personnes ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19 et 460 personnes la deuxième, pour un total de 693 inoculations, grâce aux cliniques mobiles du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent qui se sont tenues dans six municipalités de la région.

Vendredi, la santé publique régionale rapportait un 53e décès lié à la maladie dans le Bas-Saint-Laurent.

Au Québec, les autorités de santé publique ont recensé 176 nouveaux cas de COVID-19 en trois jours et un décès supplémentaire.