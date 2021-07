Un mort, 65 nouveaux cas de COVID-19 recensés au Manitoba

Lors de sa conférence de presse, il a tenu à présenter un message optimiste aux Manitobains. Nous savons que toutes les pandémies ont une fin, et que celle-ci ne sera pas différente , a-t-il dit.

Il a souligné que le taux de vaccination dans la province est prometteur. Près de 75 % des Manitobains de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et environ 50 % d’entre eux ont reçu les deux doses.

Notre capacité à rouvrir des commerces, des établissements, de pouvoir se rassembler de nouveau dépend du vaccin , a rappelé le médecin hygiéniste. Il a aussi noté que la troisième vague continue d’exercer des pressions sur le système de santé.

Nous savons que dans un Manitoba d’après-pandémie, notre système de santé ne souffrira pas des pressions d’un seul agent. Dans un Manitoba d’après-pandémie, nous n’allons pas annoncer les bilans quotidiens de cas, le taux de positivité, les hospitalisations et, surtout, un Manitoba d’après-pandémie sera sans restrictions de la santé publique , a expliqué le Dr Roussin.

Il a, par ailleurs, indiqué que la province prépare de nouvelles projections qui tiennent compte du variant delta, qui est plus transmissible.

Les données du jour

Le décès d’un septuagénaire de Santé Sud a été rapporté lundi, en lien avec le variant alpha.

Au total, ce sont quatre personnes qui sont décédées depuis samedi de la COVID-19 et 177 nouveaux cas ont été détectés depuis vendredi.

Les cas annoncés lundi portent à 56 482 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 6,3 % pour la province et à 6,1 % pour la région de Winnipeg.

Faits saillants : 1022 cas actifs aujourd’hui

54 309 personnes guéries à ce jour

156 personnes à l’hôpital, dont 150 au Manitoba

40 aux soins intensifs au Manitoba et six en Ontario

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 1151. Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 35

Prairie Mountain : 11

Santé Sud : 5

Entre-les-Lacs et de l’Est : 9

Nord : 5

Depuis le début du mois de février 2020, 837 004 tests de dépistage ont été effectués, dont 1126 dimanche. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.