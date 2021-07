La vaccination sans rendez-vous offerte partout en Estrie

Alors que l'Estrie approche les 70 % de taux de vaccination dans la population, le CIUSSS de l'Estrie - CHUS ouvre davantage la vaccination sans rendez-vous pour accélérer le processus. Celle-ci est maintenant disponible dans tous les centres de vaccination de la région.

Dans tous les lieux, pendant les heures ouvrables, il y a des premières doses offertes, soutient le directeur de la campagne de vaccination en Estrie, Jean Delisle.

La deuxième dose est également offerte partout sans rendez-vous. Cependant, la plupart des centres n'offrent que le vaccin Moderna en deuxième dose sans rendez-vous. Un individu ayant reçu un vaccin AstraZeneca et souhaitant obtenir un vaccin à ARN messager se verra fort probablement offrir un vaccin Moderna, parce qu'on en a de façon accrue. On essaie de garder les vaccins Pfizer pour les premières doses Pfizer et les 12-17 ans , explique Jean Delisle.

Présentement, nous avons beaucoup plus d'offres que de consommations. Que ce soit avec ou sans rendez-vous, les gens peuvent devancer leur deuxième dose, souligne Jean Delisle, ajoutant que ces stratégies permettront d'accélérer l'obtention de la deuxième dose.

Québec a par ailleurs annoncé lundi que le délai entre les deux vaccins pourra être ramené à quatre semaines, à compter de mardi. Ça vient expliquer pourquoi on vient accroître la disponibilité de sans rendez-vous, souligne-t-il.

On a un bon taux de vaccination [...] Mais chez les jeunes, notamment les 18-35 ans, il nous reste un peu d'espace. On a 8000 jeunes à rejoindre pour dire qu'on atteint 75 % dans toutes les catégories. Une citation de :Jean Delisle, directeur de la vaccination en Estrie

Les jours et les heures d'ouverture, ainsi que les adresses des centres de vaccination, sont disponibles sur le site de la santé publique de l'Estrie.

La situation reste encourageante en Estrie

La situation épidémiologique de la COVID-19 reste bonne dans la région. Depuis le dernier bilan de la semaine dernière, l'Estrie n'a enregistré que six cas supplémentaires.

Les secteurs touchés sont la Haute-Yamaska, qui compte trois nouveaux cas, ainsi que ceux de Coaticook, Sherbrooke et du Granit, qui comptent chacun un nouveau cas.

Les cas actifs sont aussi en diminution, avec 13 cas dans la région. Encore une fois, c'est dans le secteur de la Haute-Yamaska que se trouve la majorité d'entre eux. Les secteurs de Memphrémagog, du Val Saint-François, des Sources et du Haut-Saint-François n'ont plus aucun cas actif sur leur territoire.

Les données quant aux hospitalisations sont aussi positives. Seulement sept patients sont soignés en raison de la COVID-19 aux soins de courte durée en Estrie.