Porter Airlines confirme la reprise de ses vols à compter de septembre

Porter Airlines a annoncé la reprise progressive de ses vols vers les destinations canadiennes et américaines à compter du 8 septembre.

Dans un communiqué publié lundi, la compagnie aérienne a annoncé qu'elle reprendra d'abord les liaisons Montréal-Toronto, Ottawa-Toronto et Thunder Bay-Toronto.

Quelques jours plus tard, le 13 septembre, la compagnie aérienne reprendra ses liaisons Ottawa-Halifax, Montréal-Halifax et Québec-Toronto.

Les voyages vers les destinations américaines commenceront la semaine du 17 septembre.

D'autres liaisons au pays reprendront également le 17 septembre, soit Halifax-Saint-Jean et Moncton-Ottawa.

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, Porter avait suspendu tous ses vols en mars 2020.

Bien que la décision de suspendre notre service ait été la décision d’affaires la plus difficile que nous ayons prise, l'annonce de la reprise des vols est la première étape d'un processus de rétablissement qui comprend le rappel de centaines de membres de l'équipe et le retour des passagers. Nous avons très hâte de vous offrir à nouveau le style de service unique de Porter , explique Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines.

Les vols entre Toronto et plusieurs destinations ontariennes (Timmins, Sudbury, Sault-Sainte-Marie et Windsor) de même que les liaisons Fredericton-Ottawa et Saint-Jean (N.-B.)-Ottawa reprendront le 6 octobre.