L'Ontario recense 170 nouveaux cas de COVID-19 et un mort

La province a enregistré lundi son plus faible nombre de nouvelles contaminations depuis le 10 septembre dernier.

C'est encore la région de Waterloo qui compte le plus de nouvelles infections (34), suivie par la ville de Toronto (27), la région de Grey Bruce (18), le district d’Haliburton, Kawartha et Pine Ridge (13), Halton et Peel (8 chacun).

En revanche, moins de 13 000 tests de dépistage ont été réalisés au cours des dernières 24 heures. Il s'agit du nombre de tests quotidiens le plus bas depuis mai 2020.

Avec 233 nouvelles guérisons à l'échelle de la province, le nombre de cas actifs continue de baisser légèrement et s'établit sous la barre des 2000, avec 1967. Là encore, il faut remonter au mois de septembre 2020 pour avoir un nombre aussi faible.

Par ailleurs, 155 personnes demeurent hospitalisées, soit trois de moins que la veille. Aux soins intensifs, on dénombre présentement 228 personnes (-7), dont 157 sous respirateur (-2).

Vaccination

La province a administré 144 795 doses quotidiennes, pour un total maintenant de 15 705 866 doses injectées depuis le début de la campagne d’immunisation.

Depuis lundi, les jeunes de 12 à 17 ans partout dans la province peuvent avancer leur rendez-vous pour recevoir leur deuxième dose du vaccin de Pfizer.

Ils peuvent le faire par l’entremise du système provincial de prise de rendez-vous, directement auprès des bureaux de santé publique qui utilisent leur propre système, ou encore auprès des pharmacies participantes.

De plus, le maire de Toronto John Tory a dévoilé sur Twitter lundi après-midi que 50 % des Torontois étaient pleinement vaccinés.