Finale de la Coupe Stanley : la police de Montréal assure qu'elle est prête

Il entend ainsi éviter que des actes de vandalisme ne viennent ponctuer la fin du match, comme cela s’est produit par endroits lorsque le Canadien a éliminé les Golden Knights de Las Vegas, le 24 juin. La porte-parole du SPVMService de police de la Ville de Montréal , Véronique Comtois, refuse cependant de confirmer que 2000 policiers seront déployés pour l’occasion, soit trois fois plus que lors de cette soirée, comme l’avance lundi Le Journal de Montréal. Plusieurs policiers vont être dégagés de la patrouille régulière et seront visibles, tant aux abords du domicile du Canadien qu’au Quartier des spectacles ou sur l’Esplanade du Parc olympique, où le match sera diffusé sur écran géant, se borne-t-elle à dire.

Je ne peux pas vous dévoiler le nombre d’effectifs qui vont être présents ni les stratégies qui vont être utilisées. Ce qu’il faut comprendre, par contre, c’est qu’on va avoir plusieurs policiers sur le terrain, les policiers vont être prêts à intervenir. Une citation de :Véronique Comtois, porte-parole du SPVM

On a des planificateurs qui ont planifié l’événement, mais qui demeurent à l’affût, et qui vont monitorer la situation en temps réel. Donc, on va s’adapter à l’évolution de la situation, au comportement de la foule, entre autres , ajoute Mme Comtois.

Peu importe l’issue du match, que le Canadien doit absolument gagner pour ne pas être éliminé, le SPVMService de police de la Ville de Montréal veut laisser les gens festoyer […] dans le respect de l’ordre et de la sécurité publique , mais en ciblant les événements problématiques .

Ce qu’on recommande à la population, c’est vraiment de prendre le plus de distance possible s’il commence à y avoir du grabuge [...]. Comme ça, les policiers vont vraiment pouvoir se concentrer sur les éléments perturbateurs, et ça va permettre de laisser la majorité des gens festoyer. Une citation de :Véronique Comtois, porte-parole du SPVM

Pour faire face à toute éventualité, le SPVMService de police de la Ville de Montréal a sollicité l’assistance de la Sûreté du Québec. Leur rôle va vraiment être en support aux policiers terrain […]. C’est quand même une pratique qui est courante dans les événements d’envergure , explique Mme Comtois.

Ambiance familiale attendue au Parc olympique

Au Parc olympique, on s’attend à ce que la rencontre se déroule dans une ambiance familiale , comme cela a été le cas lors du troisième match, vendredi dernier, indique le vice-président exploitation et développement commercial Alain Larochelle.

Sans être outrageusement festifs, les gens étaient très très heureux, [selon] les commentaires reçus de la population, qui a été au rendez-vous , dit-il. Ça s’est très très bien passé. [Il n’y a eu] aucun problème de sécurité, aucun incident.

Comme vendredi, tous ceux et celles qui veulent assister à la diffusion doivent se procurer des billets sur le site du Parc olympique. Ils sont gratuits, mais nécessaires pour accéder à l’une des trois sections où le match est diffusé sur écran géant, rappelle M. Larochelle.

Le site est évidemment sécurisé. Il est subdivisé en trois secteurs avec trois écrans, et des sous-secteurs également. Et on a du personnel de sécurité qui assure le maintien, le respect des mesures qui sont en vigueur en ce moment. Une citation de :Alain Larochelle, vice-président exploitation et développement commercial au Parc olympique

En début de journée lundi, deux des trois sections affichaient complet en vue du match, qui débutera à 20 h.

Que le CH gagne ou perde ce soir, la folie engendrée par les résultats obtenus jusqu’ici dans les séries éliminatoires aura permis de contribuer au redémarrage inattendu de l’espace événementiel de l’Esplanade du Parc olympique, se réjouit M. Larochelle.

Les gens, après cette longue attente [sans] pouvoir se rassembler, sont vraiment heureux de pouvoir aller dans des lieux publics et, entre autres, dans ce cas-ci, on a un événement majeur à Montréal. Tout ça est très positif , lance-t-il.

Notre objectif, c’est de créer un pôle pour l’est de Montréal, et je crois que l’idée générale, à Montréal, c’est de pouvoir avoir plusieurs grands pôles attractifs, parce que pour relancer Montréal sur le secteur récréotouristique, la matière première c’est justement ça : des lieux communs où on peut se rencontrer, assister à des spectacles, [manger] de la bonne nourriture , poursuit M. Larochelle.

C’est ça qui est à rebâtir pour pouvoir faire en sorte que Montréal, dans son ensemble, retrouve une vitalité commerciale autour des activités récréotouristiques.