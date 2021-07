L'Hôpital Santa Cabrini rénové d'ici 2025

Cet échéancier est notamment possible grâce à l'adoption du projet de loi 66, qui permet l'accélération de certains projets d'infrastructures, « en sautant beaucoup d'étapes moins nécessaires », a déclaré le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse lundi.

Ces travaux visent à moderniser l'hôpital, à attirer du personnel de talent et à procurer aux usagers un environnement plus agréable, a résumé Sylvain Lemieux, PDGprésident-directeur général du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Le projet prévoit l'ajout de deux salles d’opération (qui passent de six à huit) et de trois salles de réveil (qui passent de huit à onze) au printemps 2025.

Le projet de près de 100 millions $ inclut aussi la construction d’un stationnement sous-terrain d'environ 130 places et d’une unité de retraitement des dispositifs médicaux.

Selon nos informations, des 25 urgences en plus grande difficulté en ce moment, celle de l’Hôpital Santa Cabrini se classerait au sommet.

Lundi, le taux d’occupation de l’hôpital était de 74 %, alors que la moyenne des hôpitaux montréalais était de 103 %. Ces sept derniers jours, ce centre hospitalier du quartier Rosemont a enregistré des taux d’occupation allant de 58 % (samedi) à 116 %, mardi à la veille du 1er juillet.

Précisons que samedi, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal avait demandé à la population d’éviter l'urgence de l’hôpital à cause du bris d’un scanneur.

Multiplication des projets d'agrandissements

Ces cinq dernières semaines, le nombre de patients sur civière depuis plus de 24 heures était de 10 par jour (contre 15 par jour l’année précédente). En parallèle, une moyenne de deux personnes par jour patientaient depuis plus de 48 heures sur une civière (contre cinq en moyenne l’année dernière).

L’Hôpital Santa Cabrini n’est pas le seul établissement hospitalier à faire l’objet de plans d’agrandissement dans le secteur. Ce printemps, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux avait indiqué à Radio-Canada qu’il planchait sur la réactualisation d’un projet d’agrandissement de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont qui ferait passer sa capacité d’accueil de 450 à 720 lits à partir de 2030.

Pour nous, Maisonneuve-Rosemont est une priorité. Au cours des prochaines semaines, nous ferons une annonce très claire quant au choix du site. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Ce dernier a ajouté qu' il reste des choses à finaliser notamment avec la SQI , soit la Société québécoise des infrastructures.

La semaine dernière, le ministre Dubé avait annoncé que les travaux d’agrandissement de l’Hôpital de Lachine devraient finalement débuter en 2022, soit environ quatre ans après la première pelletée de terre.