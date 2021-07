Feux de forêt : une quarantaine de pompiers québécois sont partis vers la Colombie-Britannique

Le groupe, composé de 40 pompiers et de 5 ressources individuelles, connaîtra son affectation une fois sur place.

Ça va dépendre des besoins exprimés par BC Wildfire Service, et c’est là qu’ils vont savoir. Mais, on sait déjà qu’ils vont faire du travail semblable à ce qu’ils font au Québec, c’est-à-dire du combat au sol contre les incendies. On ne sait pas s’ils vont être affectés sur les grands feux ou sur les plus petits feux, mais ce qui est sûr, c’est qu’ils vont prêter main-forte , a indiqué le coordonnateur à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Stéphane Caron, au micro de Première heure, à Québec.

Les pompiers québécois concentrent donc leurs efforts sur le combat au sol, qui est la principale arme dans l’arsenal de la lutte contre les incendies de forêt.

Les incendies de forêt, on est habitués au Québec à voir les avions-citernes, mais les feux sont éteints par les pompiers forestiers, au sol. L’avion-citerne va réussir à contenir le feu. On va les utiliser en attaque initiale. C'est vraiment le travail de l’équipe au sol qui fait toute la différence. Une citation de :Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)

L’avion-citerne sert principalement à contenir le feu (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

La configuration géographique des lieux y est également pour beaucoup dans le choix de la méthode d’attaque privilégiée par les pompiers.

On est habitués ici, au Québec, à voir les avions-citernes parce qu’on a beaucoup de lacs, on a beaucoup de points d’eau, donc ce sont des équipements très efficaces pour notre territoire, mais ça ne veut pas dire que c’est la même chose ailleurs. En Colombie-Britannique, il y a certains secteurs où il y a beaucoup moins de points d’eau, donc on va travailler avec des techniques différentes, même des techniques qui n'utilisent pas nécessairement l’eau , continue le porte-parole de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu .

Selon Stéphane Caron, cela peut aller jusqu’à vouloir dire de littéralement combattre le feu par le feu, dans certains cas.

Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Photo : Radio-Canada

[Ça veut dire] de tout brûler au sol, des parties de territoire, avant que le feu arrive, pour créer un coupe-feu et faire en sorte que le feu ne puisse plus progresser.

Le nombre de pompiers québécois délégués en Colombie-Britannique a été déterminé en fonction des besoins en effectifs à maintenir dans la province.

Quarante, c’est à peu près la moyenne pour le Québec en fonction du niveau d’effectif qu’on a. On a déjà eu des contingents de 60, ou même de 80, mais c’est pas mal la limite de ce qu’on peut envoyer. Ça dépend du moment de la saison. En ce moment, on a une accalmie au Québec qui nous permet d'envoyer des ressources à l’extérieur, mais on est quand même au début du mois de juillet et la saison est loin d’être finie au Québec.

Un maximum de 14 jours

Les pompiers québécois demeureront en Colombie-Britannique pour un maximum de 14 jours, après quoi ils rentreront à la maison.