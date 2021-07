Une des clefs pour réussir à contrer la violence faite aux femmes est d’arriver à convaincre les hommes violents qu’ils doivent demander de l’aide et qu’il est normal de le faire. C’est le message lancé par une spécialiste dans l’intervention auprès des personnes qui exercent de la violence.

Le drame familial de dimanche, à Sainte-Croix, dans Lotbinière, remet encore une fois la question de la violence conjugale à l’avant-scène. Un homme dans la trentaine a été retrouvé sans vie dans une résidence.

Les policiers ont bouclé et évacué un secteur de la rue des Chutes, à Sainte-Croix, dans Lotbinière. Photo : Radio-Canada / Colin Côte-Paulette

Il s’en serait pris à sa conjointe avec une arme blanche, parce qu’elle souhaitait rompre. La femme a survécu à ses blessures. Des enfants auraient été témoins de la scène.

Pas de demande d'aide

Selon un constat fait par La Presse, les hommes suspectés ou accusés d’avoir commis les 13 féminicides présumés de l’année n’ont jamais demandé d’aide avant de passer à l’acte.

Ça fait partie de la problématique d'une personne qui exerce de la violence. Elle va souvent blâmer les autres. C'est difficile de reconnaître un problème qu'on attribue souvent aux autres , explique Valérie Roy, professeure titulaire à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval et spécialiste dans l’intervention auprès des personnes qui exercent de la violence.

Valérie Roy, professeure titulaire à l'École du travail social et de criminologie de l'Université Laval Photo : Radio-Canada

Sensibilisation

Elle croit qu’une partie de la solution passe donc par l’éducation et la sensibilisation. Il faut amener les hommes à développer le réflexe de demander de l’aide.

Les récentes publicités lancées par le gouvernement du Québec sont un bon exemple des actions qui peuvent aider.

Je prends pour exemple les deux dernières campagnes du gouvernement du Québec, qui mettent davantage l'accent sur la violence psychologique. C'est un message positif d'interpeller les gens et de dénoncer la violence psychologique et non uniquement physique , souligne Valérie Roy au micro de Première heure.

Les trois libérales Isabelle Melançon, Kathleen Weil, Christine St-Pierre lancent un appel au gouvernement pour agir contre la hausse des féminicides. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Action réclamée

Mais pour le Parti libéral du Québec (PLQ), le gouvernement Legault possède les outils et peut en faire bien davantage.

La porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine, Isabelle Melançon, demande à la Coalition avenir Québec (CAQ) d'accélérer le pas dans la mise en place des recommandations contenues dans des rapports déposés depuis plusieurs mois.

Je m'excuse, mais il y a 190 recommandations qui doivent être mises en place , a-t-elle lancé dimanche.

Déceler les signaux d'alarme

Une partie de la sensibilisation peut aussi provenir des différents intervenants des services sociaux, de la santé ou du système judiciaire. Si les hommes violents n’ont pas tendance à demander de l’aide, ils ne sont pas toujours inconnus non plus.

Il y a des signaux d'alarme. On l'a vu dans les derniers féminicides, certains hommes avaient été en contact avec le système de justice, avec des policiers. Dans d'autres cas, il y a eu des liens avec la Protection de la jeunesse ou d'autres services sociaux. Malheureusement, ces liens-là n'ont pas permis d'éviter les drames , déplore Valérie Roy.

Réelle volonté de changement

Chez certains hommes, le changement de comportement a été possible uniquement après qu'ils eurent été forcés par la cour de suivre une thérapie.

Dans tous les cas, par contre, pour que la personne modifie ses comportements, elle doit d’abord être consciente qu’elle a un problème et avoir un réel désir de changement.