Le troupeau de bisons réintroduit à Banff compte 16 nouveau-nés cette année

Ils s'ébattent, tètent et jouent , déclare une représentante de Parcs Canada, Saundi Stevens. Le troupeau est en excellente santé. Par ailleurs, le taux de croissance annuel du troupeau est supérieur à 30 % , selon l'agente de gestion des ressources au parc national Banff

En 2017, un projet pilote de réintroduction du bison de Banff avait débuté par l'introduction de 16 de ces animaux dans le parc national Banff.

Depuis, le troupeau vit un véritable baby-boom. Il est en excellente santé et se débrouille très bien dans son nouvel habitat , dit Saundi Stevens.

Saundi Stevens, agent de gestion des ressources du parc national Banff, qui travaille spécifiquement sur le projet de réintroduction des bisons, explique que l'équipe suit le troupeau à distance, à l'aide de jumelles et de caméras de surveillance. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson

Mme Stevens affirme que, quelques minutes après leur naissance, les veaux sont très actifs. À ce jeune âge, ils sont tout simplement vifs. Ils gambadent, tètent et jouent , dit-elle.

Elle explique qu'ils sont capables de traverser des rivières et d'escalader des montagnes pour suivre le rythme. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'ils se déplacent et suivent le troupeau principal , ajoute-t-elle.

Je pense que la partie la plus fascinante de tout cela est de voir à quel point ils s'intègrent bien dans leur paysage. Une citation de :Saundi Stevens, agente de la gestion des ressources au parc national Banff

Sécurité du troupeau

Selon Parcs Canada, le taux de croissance élevé du troupeau serait lié à l'absence d'effets habituels de la gestion naturelle des populations. Jusqu'à présent, aucun animal adulte n'a été tué.

Saundi Stevens précise que les loups n'ont peut-être pas l'habitude de s'en prendre à eux, car les bisons ont été absents de la région pendant 140 ans.

Cette image de deux bisons adultes et d'un veau provient d'une caméra de sentier. La photo a été prise en octobre 2020. Photo : Soumis par Parcs Canada

Elle ajoute que l’équipe d’observation constate une curiosité mutuelle entre les bisons et les loups. Pour l'instant, elle ne pense pas que les loups aient découvert que les bisons pouvaient être des proies potentielles.

Trois jeunes bisons sont tout de même morts l’année dernière. Selon l'agente de gestion des ressources au parc national Banff, l'un d'entre eux a été tué par les loups, qui s'attaquent généralement aux jeunes veaux pendant la saison des naissances. Les autres sont morts de cause inconnue.

L'errance pour la nourriture

Le troupeau est confiné dans une zone de réintroduction de 1200 kilomètres carrés, sur les pentes orientales du parc.

À cette époque de l'année, les membres du troupeau broutent des herbes, du carex et du feuillage, comme les buissons de saules.

Selon Saundi Stevens, le troupeau se déplace rapidement et, pendant l'été, il se rendra dans des zones alpines plus élevées, où la croissance de la végétation est beaucoup plus succulente, appétissante et nutritive pour les bisons .

Elle précise que le troupeau, observé à distance par les équipes du parc national à l’aide de jumelles et de caméras, occupe tous les coins de la zone de réintroduction.

Avec les informations de Jennifer Dorozio, Dave Gilson et Sarah Rieger