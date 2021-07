La pêche récréative à la morue rouvre à Terre-Neuve

On est ici depuis 5 h 30, ce matin. On n’a pas eu beaucoup de chance au début. Il n’y avait que des chabots et des loups, mais vers l’après-midi on a pris quelques morues plus larges , raconte le pêcheur récréatif Larry Borne. On aurait pu en prendre dix, moi et mon ami, mais on n’en a eu que neuf. C’est ainsi que ça se passe.

Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas de pêche commerciale à la morue depuis 1992, quand l’effondrement des stocks de poisson a provoqué un moratoire sur la pêche côtière.

Cependant, il existe toujours une pêche récréative pendant l’été. Celle-ci est strictement encadrée pour ne pas nuire au rétablissement des stocks.

Quelles dates à retenir? Entre le 3 juillet et le 6 septembre, du samedi au lundi, les pêcheurs peuvent prendre un maximum de 5 poissons par personne ou de 15 poissons par bateau;

La saison automnale dure 9 jours, du 25 septembre au 3 octobre.

Ça me démangeait de sortir sur l’eau , estime Bill Follett, sur le quai de Petty Harbour. Si tu sors chaque matin, tu auras assez de poisson pour toute ta famille. Cinq poissons par jour, c'est assez. Je ne suis jamais allé pêcher sans remplir mon quota , dit-il en souriant.

Samedi à Saint-Jean, les bateaux ne cessaient de sortir et d’entrer par le goulet, l'entrée étroite du port. Des bateaux de pêche ont envahi les eaux entourant le phare du Cap Spear.

Selon l’agent du ministère des Pêches et des Océans, Daniel Blackmore, samedi était une journée d’ouverture plutôt calme, le résultat des températures moins élevées depuis le début de juillet.

Il n’y a pas eu énormément de gens aujourd’hui, mais on pense que beaucoup de gens vont y participer, comme ils l’ont fait l’an dernier , affirme-t-il.

Avec les informations d'Emma Grunwald, CBC