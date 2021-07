Alertes sur la qualité de l’air dans le Nord de l’Ontario

Si ces panaches de fumée descendent au niveau du sol, la qualité de l’air risque de se détériorer.

Les vents continueront de provenir du nord-ouest lundi après-midi.

Selon le gouvernement canadien, lorsqu’ils changeront de direction d’ici mardi, la fumée se dirigera vers le Manitoba ce qui améliora la qualité de l’air dans le Nord-Ouest ontarien.

Des bulletins spéciaux sur la qualité de l'air sont en vigueur pour : Atikokan - Shebandowan - parc Quetico

Dryden - Vermilion Bay

Ignace - English River

Fort Frances - Emo - Rainy River

Seine River Village - Mine Centre

Kenora - Grassy Narrows - Whitedog

Sioux Narrows - Nestor Falls - Morson

Armstrong - Auden - parc Wabakimi

Beardmore - Jellicoe - Macdiarmid

Gull Bay - lac Black Sturgeon

Nipigon - Rossport

Pickle Lake - Cat Lake

Ear Falls - Perrault Falls - lac Seul Ouest

Red Lake - parc Woodland Caribou

Pikangikum - Poplar Hill - MacDowell

Savant Lake - lac Sturgeon

Sioux Lookout - Lac Seul Est

Cloud Bay - Dorion

Kakabeka Falls - lac Whitefish - lac Arrow

ville de Thunder Bay

Les symptômes possibles sont les suivants ; une toux inhabituelle, l'irritation de la gorge, des maux de tête et l'essoufflement. Les enfants, les aînés et les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l'asthme, sont plus à risque.

Pour en savoir plus sur comment réduire les risques pour la santé et comment contribuer à réduire la pollution, consultez le site www.coteairsante.ca  (Nouvelle fenêtre) .