Les amuseurs de rue à Ottawa sont de retour après plus d’an d’absence

Les amuseurs de rue peuvent reprendre leurs activités lundi, à Ottawa, après plus d’un an d’absence en raison de la pandémie de COVID-19.

La musicienne Roxanne Delage se réjouit à l’idée de donner des spectacles au marché By pour la première fois cet été.

Tout était fermé pour les musiciens. Cela a été très difficile , explique celle qui dirige aussi un magasin de t-shirts dans le marché. J’ai hâte d’apprendre quelques-unes des chansons que j’ai écrites en isolement et ce sera agréable de chanter à voix haute. Je vis dans un appartement, alors je dois parfois être discrète.

L'homme-orchestre et amuseur de rue Jean-François Lapierre espère, pour sa part, recevoir bientôt une confirmation à la suite de sa demande pour jouer dans le marché By cet été.

En entrevue à l'émission Les matins d'ici, il indique avoir réussi à faire son travail l'an dernier, mais à Gatineau. Il affirme avoir tout de même très hâte de retrouver le marché By.

Au marché By, je revois souvent les mêmes visages les gens qui travaillent dans le quartier aiment beaucoup les "buskers" et ça donne un soutien permanent, touristes ou pas. Une citation de :Jean-François Lapierre, homme-orchestre et amuseur de rue

Malgré la distanciation physique, il souligne l'importance pour les musiciens de rue d'interagir avec le public. Pour attirer les gens, il faut les regarder, leur sourire, interagir et réagir au style de gens , illustre-t-il, un art qu'il perfectionne depuis ses débuts dans les années 1980.

Des restrictions sanitaires en vigueur

Bien que la deuxième phase du plan de déconfinement de l’Ontario soit enclenchée, ce n'est toutefois pas un retour complètement à la normale pour les amuseurs de rue. Ces derniers devront respecter certaines restrictions, selon l’autorité qui supervise le marché By.

Par exemple, ils ne pourront pas utiliser d’amplificateurs afin de ne pas encourager la formation de grandes foules. Les amuseurs devront également limiter leur performance à une durée d’une heure.

Les membres du public qui veulent assister à ces spectacles devront aussi respecter les mesures de distanciation physique.

Ce sera un peu une adaptation pour tout le monde , lance le directeur général des marchés d’Ottawa, Zachary Dayler. Mais nous voulons commencer à refaire de l’animation dans nos rues, alors nous sommes enthousiastes.

Les spectacles d’animation de rue d'envergure seront éventuellement de retour, assure-t-il, mais le marché By n’est pas encore prêt compte tenu des restrictions sanitaires encore en place.

Un nouveau programme de dons pour les organismes de bienfaisance

Cette année, les marchés d’Ottawa installent des codes QR sur les sites des amuseurs publics. Ces codes fourniront aux passants un lien permettant de faire un don directement à un organisme de bienfaisance local, lequel changera chaque mois. Le premier organisme et la Mission d'Ottawa qui vient en aide aux sans-abri.

Les marchés d’Ottawa renoncent également aux frais d’inscriptions pour les amuseurs, dans l’espoir que ces derniers remettront une somme équivalent à des organismes de bienfaisance.

Cependant, cette nouvelle initiative ne fait pas le bonheur de tous, dont celui du flûtiste classique Thomas Brawn.

Celui qui joue au marché By depuis plus de quatre décennies estime que la décision arbitraire de m’associer à un organisme de bienfaisance, aussi merveilleux soit-il, est problématique. Et c’est un manque de respect envers moi en tant qu’artiste, très franchement .

Je suis un artiste, et, en tant qu’artiste, mon image et mon spectacle… c’est mon choix , explique-t-il. Le musicien compte plutôt jouer sur la rue Sparks cet été, et non au marché By, en raison de son désaccord avec le nouveau programme de dons.

Pour le directeur général des marchés d’Ottawa, Zachary Dayler, l’objectif de cette initiative est simplement de permettre au public d'effectuer facilement des dons à des organismes de bienfaisance et de soutenir la collectivité locale. Il invite même les musiciens à soumettre les noms d'organismes potentiels.

M. Dayler affirme qu’il souhaite toujours que les amuseurs publics puissent recevoir directement des dons. Cela fait longtemps que ces gens n'ont pas pu jouer dans la rue, et je sais que le public est très heureux de les voir dans le secteur , soutient-il.

