Les clubs de lecture gagnent en popularité

Attirer les plus jeunes vers la lecture reste un défi considérable à l’heure où le numérique est plus accessible que jamais. Pourtant, le Club de lecture d’été TD, lancé en 1991 à Toronto, réussit ce pari avec brio.

L'organisme utilise les outils numériques pour attirer les jeunes vers la lecture, leur proposant des activités en ligne et l'accès à de nombreux livres en format numérique.

En entrevue sur les ondes de Par ici l’info, la gestionnaire de programme au Club de lecture d’été TD, Lianne Fortin, mentionne que le Club est accessible partout au Canada depuis 2001, et qu’il continue d’intéresser de nouvelles bibliothèques chaque été.

Ce club de lecture, offert en français et en anglais, a pour public cible les jeunes jusqu’à 12 ans. Selon la gestionnaire de programme, ce sont autour de 800 000 enfants qui étaient inscrits en 2019 à travers le pays.

Le fonctionnement est simple, des activités ludiques sont proposées aux enfants inscrits. Chaque activité est liée à un livre. Lianne Fortin a donné l’exemple du duel de livres.

C’est un tournoi, deux livres qui se confrontent, les enfants peuvent les lire, et votent pour celui qu'ils préfèrent. [Le livre gagnant] avance à la prochaine semaine, et au bout de huit semaines, on a un gagnant.

Une citation de :Lianne Fortin, gestionnaire de programme, Club de lecture d'été TD