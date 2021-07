D'agentes de bord à entrepreneures, trois soeurs ouvrent une charcuterie à Saint-Jean

Les sœurs Hajar Pittman et Kay Naji ont perdu leur emploi d'agentes de bord, mais cela ne les a pas empêchées d'explorer d'autres horizons. Elles racontent avec humour qu'elles ont déjà servi du fromage à 30 000 pieds dans les airs.

Comme on était tellement habituées à voyager puis à préparer des charcuteries, des fromages autour du monde, on a commencé Figs and Fromage. Maintenant, on fait des boîtes de charcuteries ici à Saint-Jean , indique Kay Naji.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le nouveau magasin des soeurs Naji se trouve au 673, chemin Topsail, à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Tout a commencé chez elle, il y a neuf mois. L'entreprise a pris de l'expansion, ce qui leur a permis d'ouvrir un magasin à Saint-Jean, la semaine dernière.

Les étalages sont garnis avec divers produits, dont des confitures et des chocolats, mais la spécialité des entrepreneures est la préparation de charcuteries, de fromages et de fruits pour des occasions.

C’est un moyen pour elles de laisser libre cours à leur créativité.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La spécialité de Figs and Fromage est la préparation de boîtes de charcuteries et de fruits. Photo : Radio-Canada

Ça fait cinq ans que je vis à Terre-Neuve, mais la dernière année avec ce magasin et le travail qu'on est en train de faire, c'est la première fois que je me sens vraiment chez moi , souligne Hajar Pittman.

Maintenant bien établies, les trois sœurs ajoutent que le fait de travailler ensemble est la meilleure partie de leur projet et qu’elles espèrent pouvoir le faire encore longtemps.

D’après un reportage de Josée Basque