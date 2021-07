Les assouplissements entourant les mariages font des mécontents en Outaouais

Depuis le 28 juin, Québec permet les rassemblements de 250 personnes dans les lieux de culte pour la célébration d’un mariage en zone verte. Toutefois, le nombre de personnes pouvant se réunir par la suite pour une réception à l’intérieur est limité à 25. À l’extérieur, la limite passe à 50 personnes.

Accepter seulement 25 personnes dans un mariage n’a aucun sens quand je vois tout ce qui s'est passé avec le Canadien de Montréal , lance Nathalie Martin, propriétaire du Vignoble de Chelsea.

Elle indique que les mariages, qui étaient monnaie courante sur son terrain avant la pandémie de COVID-19, demeurent annulés jusqu’à la fin du mois d’août.

On parle de couples qui ont reporté leur mariage deux, trois fois ou même quatre fois , soutient Mme Martin, précisant que bon nombre de ces clients n’arrivent pas à retrancher davantage d’invités.

Ça fait maintenant deux saisons de mariages qu’on perd. C’est toute une industrie qui est en train de tomber. Une citation de :Nathalie Martin, propriétaire du Vignoble de Chelsea

Pour continuer de pouvoir rémunérer des employés durant l’été, la propriétaire du vignoble explique avoir ouvert sa terrasse quatre jours par semaine. Ça ne vient pas du tout combler tout ce qu'on perd avec les événements , insiste-t-elle.

Mme Martin ajoute qu’elle ne comprend pas pourquoi, à ce stade avancé de la campagne de vaccination, les règles ne sont pas davantage assouplies.

Anne Brunet, propriétaire de Mariage de rêve, une entreprise établie en Outaouais, avait de son côté le sourire aux lèvres cette fin de semaine. Elle a pu photographier, pour la première fois depuis octobre 2019, 50 convives réunis pour un mariage.

Oh mon dieu! J'étais tout excitée de pouvoir voir ma mariée contente, de pouvoir voir une robe de mariée et des gens [réunis] pour une célébration , s’exclame-t-elle.

Si son téléphone a recommencé à sonner dernièrement, elle reconnaît qu’il n’est pas évident pour ceux qui planifient leur mariage de s’arrêter à 25 ou 50 invités.

On invite qui? Papa et maman ont des frères, des cousins, des cousines. Et mes amis? illustre-t-elle.

Dans le cas de Rachel Lacasse, qui se mariera le 31 juillet à Saint-Albert, près d’Ottawa, il n’était pas question de repousser encore l’événement.

C’est la quatrième date qu’on sort. On a des invités en or qui s’adaptent avec nous , souligne celle dont le jour J était initialement prévu le 20 juin 2020.

Je pense que l'important, quand on prépare un mariage, c’est d’y aller selon ses goûts, ses besoins, ses priorités, mais aussi de s’adapter à un lâcher-prise qui permet d’être plus zen à tout imprévu. COVID ou pas, il y a des imprévus quand on prépare des événements de cette envergure-là , conclut-elle.

D'après les informations de Nafi Alibert