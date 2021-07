Flambée des prix de l’huile de canola

On est obligé d'ajuster nos prix : cette année on les a ajustés un petit peu , explique-t-il. Pour sa cantine, Mario Legault consomme entre 500 et 600 litres par mois.

Denis Landry, directeur général de Groupe prestige, qui approvisionne environ 60 PME PME au Québec en huile alimentaire, constate aussi une augmentation de prix. Le transformateur […] paie deux fois ce qu'il payait à la même date l'an passé pour son huile de canola , affirme-t-il.

Les prix des matières premières céréalières ont flambé sur les marchés boursiers. Ces hausses sont en partie attribuables à de mauvaises récoltes en 2020 en Amérique du Sud.

Le copropriétaire de La frite à Mon'oncle, Mario Legault, a dû adapter les prix de son menu à la hausse du prix de l'huile de canola. Photo : Radio-Canada

Un autre facteur pèse dans la balance : l'augmentation de la demande en biocarburants, produits à partir d’huiles végétales.

Comme la principale production d'éthanol vient du maïs, ça va mettre en concurrence les producteurs de carburants avec le secteur de l'alimentation explique Pierre-Olivier Pineau, professeur à HECHEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie.

Québec a pris la décision d’augmenter la part de contenu à faible intensité carbone dans l’essence jusqu’à 15 % d’ici 2030.

Du côté d’Ottawa, un nouveau règlement sur les combustibles propres devrait entrer en vigueur en décembre 2022. Il vise à diminuer les gaz à effet de serre en augmentant le pourcentage de biocarburant dans les combustibles fossiles.

Hausse des prix de l'huile de canola

L’influence de la hausse du prix de l’huile de canola se fait ressentir jusque dans le portefeuille des consommateurs. De nombreux restaurants sont obligés d'augmenter le prix des plats pour couvrir leurs dépenses plus élevées.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette Comeau