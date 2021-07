Reprise progressive du tourisme à Ottawa et en Outaouais

« C’est certain que [cette] saison ne sera pas la meilleure, mais on est vraiment sur le chemin du retour », croit le président-directeur général de Croisières Outaouais, Robert Taillefer, qui voit l’année 2022 comme celle d’un réel retour à la normale en matière de tourisme.

Il note que plusieurs mois importants pour l’industrie, ceux de mai et juin, se sont écoulés sous le coup de mesures sanitaires moins souples que celles en vigueur aujourd’hui.

Alors si on est à 40 % cette année, on va se trouver chanceux , ajoute M. Taillefer en référence à l’achalandage.

Il voit l’optique d’un retour du tourisme à plein régime pour 2022 comme une bonne nouvelle même si cela n’est pas pour demain. Au début, on pensait que ça allait prendre trois à quatre ans avant que ça ne revienne en force , nuance-t-il en précisant qu’il est encouragé par les discussions qu’il a eues avec d’autres entreprises canadiennes de tourisme.

De son côté, Tourisme Ottawa souligne que les efforts se concentrent, pour l’heure, sur les visiteurs qui se trouvent à proximité. Nous avons des campagnes visant à ce que nos citoyens invitent leurs amis et leur famille à venir ici, à Ottawa, leur rendre visite , affirme Catherine Callary, vice-présidente du développement de la destination chez Tourisme Ottawa.

Si chaque ménage invitait deux personnes à venir pour trois nuits […], ça injecterait dans l’économie touristique un demi-milliard de dollars pour aider à la relance du tourisme […] et ça soutiendrait l’équivalent de 1500 emplois à temps plein , soutient-elle.

De plus, les visiteurs estivaux ne représentent qu’une partie du tourisme dans la capitale fédérale, relève-t-elle.

L’été est vraiment dominé par les voyages de loisir, et les mois de septembre, octobre et novembre sont plutôt axés sur le tourisme d’affaires , explique Catherine Callary en ajoutant que les réservations à ce dernier chapitre ont continué d’aller au ralenti en 2021.

Pour le moment, on vise vraiment nos visiteurs régionaux et ça va graduellement ouvrir à d’autres visiteurs de plus loin.

Une citation de :Catherine Callary, vice-présidente du développement de la destination chez Tourisme Ottaw