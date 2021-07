Un syndicat des enseignants demande un plan concret pour le retour à l’école

À deux mois du début de la nouvelle année scolaire, la Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) souhaite que la province présente un plan concret de réouverture des écoles et qu’elle le dévoile bien avant la fin août.

Les adolescents de l'Ontario pourront prendre rendez-vous pour leur deuxième dose de vaccin COVID-19 à partir de lundi à 8 h. L'élargissement de l'admissibilité signifie qu'un plus grand nombre d'élèves du secondaire seront complètement vaccinés cet été avant de retourner à l'école en septembre.

Karen Littlewood, présidente de la FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario , a déclaré qu'elle applaudit les mesures de réouverture du gouvernement de l'Ontario. Elles sont vraiment utiles et apportent beaucoup de sécurité et de réconfort , selon elle.

Mais il faut faire plus car le semestre de septembre approche, dit-elle.

Le syndicat demande notamment une amélioration de la ventilation et de la filtration de l'air dans les bâtiments scolaires, une éventuelle réduction de la taille des classes et le maintien du port du masque obligatoire si nécessaire afin que les 60 000 membres de la fédération, les élèves qui retournent à l'école et leurs parents soient rassurés sur la sécurité des écoles. Le syndicat représente 20 000 enseignants.

Nous devons connaître ces informations bien avant la dernière semaine d'août , a déclaré Mme Littlewood. Avoir des consultations avec le gouvernement à ce sujet serait [l’idéal]. Nous n'avons pas vraiment été consultés en cours de route et il serait utile que nous puissions avoir notre mot à dire.

Deuxième dose pour des adolescents

Samedi, la région de Peel a organisé une clinique pour les jeunes au Paramount Fine Foods Centre de Mississauga. De nombreux adolescents ont reçu leur deuxième dose de vaccin, dont Hamza Salama, 13 ans, et son frère aîné.

J'ai hâte de revoir mes amis, de jouer au soccer, de faire plein de choses avec ma famille et de retourner en Égypte , a déclaré M. Salama.

Paul Sharma, codirecteur du programme de vaccination de masse de la région de Peel, a déclaré qu'il espérait un retour à l'école en toute sécurité.

La vaccination est le seul outil qui leur permettra de rester en bonne santé et de prévenir le risque de transmission de la COVID-19, mais aussi de retourner en personne et de fréquenter leurs amis et leurs camarades pour leur bien-être mental et social , a-t-il déclaré.

Le ministère de l'Éducation de l'Ontario a déclaré qu'il dépensait 1,6 milliard de dollars pour que les élèves retournent à l'apprentissage en personne à temps plein.

Avec tous les élèves de 12 ans et plus et les travailleurs de l'éducation ayant la priorité pour la double vaccination avant septembre, cela permettra plus de flexibilité et une expérience d'apprentissage en classe plus normale , a déclaré Caitlin Clark, porte-parole du ministre de l'Éducation Stephen Lecce, dans un courriel samedi.

Nous encourageons vivement tous ceux qui sont admissibles, y compris les travailleurs de l'éducation et de la garde d'enfants, à retrousser leurs manches pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 afin de protéger nos écoles et de contribuer à mettre fin à cette pandémie , a ajouté Mme Clark.

Mme Littlewood est optimiste après avoir constaté une augmentation du nombre de jeunes de 12 à 17 ans qui se font vacciner et elle souhaite une augmentation du nombre de vaccins pour adolescents dans toute la province afin de garantir que toutes les écoles de l'Ontario sont des environnements sûrs.

Elle a déclaré que même si le face à face est la meilleure façon de dispenser l'éducation, les écoles, les bureaux de santé publique et la province devront s'assurer que toutes les précautions sont en place .

Avec les informations de CBC News