Le plongeur Rylan Wiens de Saskatoon en route pour les Jeux olympiques de Tokyo

Rylan Wiens, un jeune homme de 19 ans du Saskatoon Diving Club, se prépare à vivre son rêve olympique alors qu’il participera aux Jeux de Tokyo aux épreuves de plongeon de 3 et de 10 mètres.

Rylan Wiens a obtenu sa place lors des essais olympiques à Toronto.

Malgré une compétition différente en raison de la COVID-19, le jeune homme dit qu’il est simplement excité d’y être.

Vous ne savez pas exactement à quoi vous attendre lorsque vous arrivez aux Jeux , dit le jeune athlète.

Pour moi, je cherche à aller là-bas et à m'amuser, à acquérir de l'expérience , poursuit-il.

Toutefois, le jeune athlète nourrit de grandes ambitions pour cette participation.

Globalement, du point de vue de la compétition, je veux me classer parmi les 12 premiers et me qualifier pour la finale des Jeux olympiques.

Rylan Wiens participe à des compétitions de plongeon depuis l'âge de sept ans.

En mai 2021, il est monté sur la troisième marche du podium au 10 m à la Coupe du monde de Tokyo.

La préparation n’est pas ce qu’il devrait être, cependant le jeune homme explique y puiser l’énergie nécessaire au moment de prendre le chemin de Tokyo.

L'entraînement a été un peu irrégulier cette année, les compétitions ont manqué, nous n'avons pas beaucoup d'expérience dans les vraies compétitions. Mais une partie de l'incertitude... est ce qui rend les Jeux encore plus excitants cette année.

Son entraîneuse Mary Carroll, a participé aux Jeux olympiques en 1992 en tant que plongeuse. Rylan Wiens croit que son expérience lui serait très utile.

Dans l'ensemble, elle va m'aider à garder mon calme et mon sang-froid entre mes plongeons et à me préparer correctement au village avant de commencer la compétition.

Les Jeux olympiques se dérouleront du 23 juillet au 8 août.

Avec les informations d'Olivier D'Aoust