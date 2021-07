Lancement d'un premier marché fermier afro-caribéen à Toronto

Le quartier de la Petite Jamaïque de Toronto a accueilli son premier marché fermier afro-caribéen dimanche. Une initiative qui veut offrir plus de visibilité aux commerçants noirs et redynamiser un secteur fortement touché par la pandémie, mais aussi par une décennie de travaux de construction le long de la rue Eglinton.

C’est sous le soleil et dans le rythme de concerts d’artistes locaux que s’est ouvert dimanche le premier marché fermier afro-caribéen de la Ville Reine.

C’est un rêve devenu réalité , lâche Alexander Fields, propriétaire du service de traiteur et de restauration Rhys, le type d’événement que je cherche depuis plus d’un an . Derrière lui, sa mère surveille la cuisson de brochettes, pendant que son frère réajuste la présentation des sauces et marinades faites maison.

Alexander Fields (à droite) est aidé de son frère et de sa mère pour promouvoir ses sauces faites maison et son service de traiteur. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Sur ce parc de stationnement situé sur l'avenue Eglinton, près de l’avenue Oakwood, ils sont une quinzaine de commerçants noirs, d’origines africaine ou caribéenne, à s’être rassemblés pour promouvoir leurs produits.

C’est vraiment une façon pour le quartier de montrer qu’on est à nouveau ouvert , explique Louroz Mercader, le directeur de la zone d’amélioration commerciale (ZAC) de Yonge et Eglinton (Yonge Eglinton Improvement Business Area).

Ça a été vraiment dur pour les petits commerces durant la pandémie, en plus des chantiers de construction du train léger.

Louroz Mercader, directeur de la zone d’amélioration commerciale de Yonge et Eglinton Photo : Radio-Canada / Robert Krbavac

Visibilité et opportunités

La ZAC de Yonge et Eglinton représente environ 200 petites entreprises le long de l'avenue Eglinton Ouest. Certaines ont perdu entre 50 et 70 % de leur chiffre d’affaires comparativement à avant la pandémie, rapporte M. Mercader. Beaucoup de ces petites entreprises sont encore debout, et ont une clientèle fidèle. Mais elles ont besoin de plus de clients pour les soutenir.

Les chantiers de construction du train léger Eglinton-Crosstown ont dévasté les entreprises locales, renchérit la directrice du marché Afro-Caribéen de Toronto, Lori Beazer. On ne parle pas de dix jours, de dix semaines mais bien de dix années , lance-t-elle.

La Ville vient de reconnaître le quartier de la Petite Jamaïque [comme patrimoine historique, ndlr] et c’est ici qu’il a la plus forte concentration de commerces appartenant à des personnes noires , explique M. Mercader. Je pense qu’en ayant ce marché, en présentant des produits frais et des artistes du quartier, c’est une bonne façon de soutenir l’économie locale , ajoute-t-il.

Et ce n’est pas Mikaela Malcolm, propriétaire de la pâtisserie Cheesekaekes, qui va le contredire. La jeune femme a lancé son entreprise il y a environ un an et travaille de chez elle pour offrir des desserts qu’elle livre chez ses clients à travers toute la métropole. Pour elle, participer à ce premier marché fermier afro-caribéen est non seulement bon pour ses affaires, mais aussi pour les autres commerçants de la Petite Jamaïque.

Mikael Malcolm, propriétaire de la patisserie Cheesekaekes. Photo : Radio-Canada / Robert Krbavac

Ça offre un endroit, dans le Grand Toronto, où les gens peuvent consommer local et soutenir des commerces noirs, et en plus ça génère du trafic pour les commerces aux alentours, donc c’est vraiment positif. Une citation de :Mikaela Malcolm, propriétaire, Cheesekaekes

Et le fait que le marché présente uniquement des produits venant de commerces tenus par des Noirs est également synonyme de nouvelles opportunités, suggère Alexander Fields.

D’autres marchés fermiers ne me laissaient pas participer , raconte le restaurateur. Pour ce marché, on m’a contacté directement et on m’a demandé de participer , explique-t-il.

Ce marché est une étape importante pour les jeunes entrepreneurs noirs comme moi. Une citation de :Alexander Fields, propriétaire, Rhys

C’est le fruit de plus d’un an de planification , raconte la directrice du marché, Lori Beazer, rappelant qu’il se tiendra tous les dimanches de 11 h à 15 h jusqu’à début octobre.

Lori Beazer, directrice du marché pour le Marché Afro-Caribéen de Toronto Photo : Radio-Canada / Robert Krbavac

Et l’Antiguayenne ayant grandi dans le quartier pense déjà à l’étape suivante pour re-dynamiser la Petite Jamaïque. Plus de nouvelles sont à venir, restez à l’écoute , prévient-elle.

Avec son équipe, elle travaille déjà sur un projet de festival culinaire pour l’an prochain.