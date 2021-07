De nouvelles bourses pour soutenir de jeunes Autochtones au Collège Keyano

Ceux qui souhaitaient en bénéficier devaient expliquer quel est le plus grand défi qu’ils ont eu à surmonter dans leur parcours éducatif.

L’homme à l’origine de ces bourses, le fondateur et président de True North Valve Solutions, Ken Braget, dit en avoir eu l’idée de les créer après avoir renoué avec sa famille biologique et son histoire.

À 34 ans, il a appris qu’avant son adoption, il s’appelait Kenneth Louis Callihoo et qu’il était issu d’une famille autochtone.

J’ai ignoré qui j’étais pendant 34 ans et j’ai voulu reprendre le temps perdu. C’est pour cette raison qu’il a lancé la fondation True North Strong afin de soutenir les programmes autochtones en santé mentale et gestion de la dépendance.

Lors de la création des bourses aux étudiants, il voulait mettre l’accent sur les jeunes sous-estimés, ceux qui ont vaincu l’adversité et qui ont besoin que quelqu’un croie en eux .

À l’origine, Ken Braget comptait offrir deux bourses de 1000 $, mais lorsqu’il a commencé à lire ce que les jeunes avaient écrit, il ne pouvait pas se résigner à en exclure un.

Je sais comment on se sent lorsqu’on se fait dire non et il n’était pas question de le dire à qui que ce soit , explique-t-il.

Ça ne prend qu’une personne qui croit en vous pour vous conduire à faire des choses exceptionnelles.

Vaincre l’isolement de la pandémie

Parmi ceux qui ont reçu une bourse, il y a Carl Haine, de la Première Nation de Sturgeon Lake.

Lorsqu’il a déposé sa candidature, il a parlé de sa difficulté à concilier les cours en ligne, l’anxiété et les suites d’une opération subie l’an dernier.

Il vient de terminer sa première année d’études en travail social au Collège Keyano. Il souligne que l’argent lui servira à répondre à ses besoins essentiels, dont son loyer.

Considérant tout ce qui s’est passé dans la dernière année, c’est extraordinaire de se sentir inclus , s’exclame-t-il.

Le président par intérim du collège, Dale Mountain, ces bourses sont une aide de plus à des jeunes qui n’ont pas nécessairement de grands moyens financiers.

L’autre avantage pour les jeunes, selon lui, est de leur donner la motivation nécessaire pour poursuivre leurs études. Ils savent que des gens se préoccupent de leur sort.

Avec les informations de Jamie Malbeuf