Les fraises sont arrivées au Bas-Saint-Laurent!

La saison des fraises est hâtive au Bas-Saint-Laurent et les agriculteurs s’en réjouissent. La cueillette a débuté plus d’une semaine avant la date habituelle, qui tourne autour du début juillet.

Un bon nombre de gourmands profitent d’ailleurs de cette arrivée précoce des fraises dans la région. Les champs d’autocueillette grouillent déjà de visiteurs, signe que les entreprises maraîchères jouissent d’une grande popularité.

Depuis deux ou trois ans, il y a une recrudescence en termes de nombre de cueilleurs et en quantité de fruits cueillis. On l'a beaucoup senti l'an dernier, avec la pandémie , constate le propriétaire de Pommes de terre Bérubé à Trois-Pistoles, Luc Bérubé.

L'entreprise de Luc Bérubé offre des fraises, mais aussi des pomme de terres et du maïs sucré. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

On voit de tout: des gens pour qui repartent avec de grosses quantités de fruits pour leurs confitures; des jeunes familles qui viennent avec les enfants et d’autres qui veulent simplement savoir ce qu’ils ont dans leur panier Une citation de :Luc Bérubé, propriétaire de Pommes de terre Bérubé

L’engouement est tel que certaines petites entreprises ont dû trouver des moyens pour modérer les ardeurs de leur clientèle.

La fraisière Durette, à Saint-Ulric, a dû modifier ses heures d’ouverture cette fin de semaine pour éviter les débordements.

On peut dire que c’est un beau problème [...] Ça fait des journées chargées, mais ça se fait bien quand on est bien organisés , lance le gérant de l’entreprise, Keven Durette.

Des champs de fraises de la Fraisière Durette à St-Ulric. (archives) Photo : Radio-Canada

Keven Durette estime que ce gain de popularité pour l’autocueillette témoigne de l’intérêt des Québécois envers l’alimentation locale.

Les gens s’intéressent de plus en plus à ce qu’ils mettent dans leurs assiettes et d’où ça vient. Quand ils viennent chercher ou cueillir des fraises chez nous, ils remarquent tout de suite la différence entre les fraises fraîches et des fraises qui ont passé quelques jours sur l’étagère à l’épicerie , soutient-il.

Peu de neige, beaucoup de pluie

Les températures chaudes et le peu de neige tombé cet hiver expliquent cette saison prématurée, indique Luc Bérubé.

Les plants ont été découverts: ils ont donc senti la chaleur plus rapidement , explique le producteur maraîcher.

La faible quantité de neige cause quand même un risque de gel des plants pour les champs de fraises. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

La saison hâtive ne signifie toutefois pas nécessairement plus de fruits au total, rappelle Keven Durette. Les pluies diluviennes tombées juste avant le début de la saison ont fait certains dommages dans les fraisières , selon lui.

Ça n’a pas été dommageable à l’extrême, mais on a remarqué des dommages. Dix jours avant que les fraises commencent, on a eu 50 à 60 millimètres de pluie en moins de 24 heures, puis 30 millimètres quelques jours plus tard… On aime la pluie, mais avec modération! , relate-t-il.

Tant Keven Durette que Luc Bérubé s’attendent tout de même à une saison dans la moyenne en ce qui concerne la quantité de fruits.

Après les fraises, ce sera au tour des framboises de faire leur apparition dans les champs de l’Est-du-Québec.

Avec les informations de Shanelle Guérin