Se dire « oui », malgré la pandémie

Après un an et demi d’attente, Audrée Roy et Michael Coulombe ont enfin célébré leur amour, entourés de leurs proches.

On est très heureux que ça arrive enfin , se réjouit Audrée Roy.

En fait on a eu plusieurs scénarios jusqu'à la dernière minute, mais toutes nos personnes importantes sont là. Donc on est complètement comblé et on peut enfin célébrer avec toute notre famille.

Depuis que le Québec est en zone verte, les mariages peuvent désormais accueillir jusqu'à 250 personnes pendant la cérémonie. Toutefois, les réceptions sont limitées à 25 invités à l'intérieur ou 50 à l'extérieur.

Un premier mariage était célébré ce matin dans les vignobles du Domaine Le Cageot à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

Cette restriction a d'ailleurs poussé certains couples à retarder la date de leur mariage, selon le célébrant Claude Boutin.

C'est beau 250 personnes, mais ça nous en fait encore plus à retourner chez eux, qui ne peuvent pas rester au party après. Oui il y a un peu plus de mariages que l'an passé, mais je dirais que la majorité ont décidé d'attendre que tout soit vraiment terminé.

Au Domaine le Cageot, le carnet de mariages est tout de même complet cet été.

On est pas mal complet. L'année 2020 a été retardée en 2021. Il n'y a pas plus de samedis cette année qu'il y en avait dans les années précédentes, donc on essaye de satisfaire tout le monde et on y arrive , explique le propriétaire du vignoble, Pierre-Philippe Tremblay.

Selon un reportage de Kenza Chafik.