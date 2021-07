Coup d’envoi pour le marathon estival de jeux vidéo de Games Done Quick

Le marathon estival de jeux vidéo en course rapide (speedrunning) de Games Done Quick (GDQ), organisé au profit de Médecins sans frontières, s’est entamé ce dimanche sur la chaîne Twitch de l’organisation.

Deux fois par an, Games Done Quick donne rendez-vous à des joueurs et joueuses qui tentent de terminer le plus rapidement possible un ensemble de jeux vidéo comprenant des titres classiques, mais aussi des récents. L’objectif de ces marathons est certes de battre des records de vitesse, mais aussi d’amasser des fonds pour une œuvre caritative.

En 2020, par exemple, l’événement a récolté 2,3 millions de dollars américains pour Médecins sans frontières, organisme qui recevra les dons cette année encore.

Prouesses et agilité

Pour arriver à leurs fins, les joueurs et joueuses profitent de bogues de développement, d’attaques secrètes et de combinaisons sur la manette afin de gagner de la vitesse.

Les personnes curieuses peuvent ainsi prendre des notes pour améliorer leurs propres tactiques de jeu et essayer à leur tour d'accroître leur vitesse d’exécution. C’est aussi l’occasion de découvrir des étoiles montantes de cette discipline, ou encore, de suivre l’évolution de vedettes.

Les prouesses du joueur Bubzia sont par ailleurs très attendues : il compte faire une course rapide du jeu vidéo Super Mario 64 les yeux bandés en 2 heures 15 minutes, tout en récoltant 70 étoiles.

Également au programme  (Nouvelle fenêtre) , le joueur Johnnyboomr prétend pouvoir décrypter en deux heures les quatre grands donjons du jeu vidéo The Legend of Zelda: Breath of the Wild de la Nintendo Switch ce vendredi.

Le marathon Summer Games Done Quick se déroule entièrement en ligne sur la chaîne Twitch de l’organisation depuis ce dimanche midi et se poursuit pendant une semaine.