L'auteur Adis Simidzija briguera l’investiture du NPD dans Trois-Rivières

Pour le moment, il est le seul à avoir manifesté son intérêt de représenter le NPD dans ce comté. L’investiture du parti devrait avoir lieu dans deux semaines.

Adis Simidzija affirme avoir été approché par le NPD il y a plusieurs mois afin qu’il se porte candidat. Il indique que des membres du parti souhaitent l’avoir dans leur équipe.

Mais la décision du futur candidat est déjà prise. Adis Simidzija a même déjà commencé à recruter des conseillers et travaille actuellement sur l’équipe qui l’épaulera dans la campagne.

Adis Simidzija avait brigué la mairie de Trois-Rivières en 2017 avant de se retirer de la course. Il avait ensuite donné son appui au candidat défait Jean-François Aubin.

Seul l’ancien maire Yves Lévesque a été officiellement investi pour être candidat aux prochaines élections fédérales dans Trois-Rivières. Il portera les couleurs du Parti conservateur du Canada.

Pour sa part, l’éditorialiste du quotidien Le Nouvelliste, Martin Francoeur, jongle avec l’idée de se lancer sous la bannière libérale.

Du côté du Bloc québécois, l’éthicien René Villemure est le seul candidat à l’investiture dans Trois-Rivières. André Valois y songe toujours, alors que Pierre Piché a été disqualifié de la course.

Adis Simidzija est né à Mostar, en Bosnie-Herzégovine. Il est arrivé en tant que réfugié au Québec en 1998. Il a fondé l’organisme à but non lucratif Des livres et des réfugiés.