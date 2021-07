Découvrir le Saguenay-Lac-Saint-Jean en VR en campant chez les producteurs agricoles

Éric Bronsard, originaire de Sainte-Julie, est inscrit depuis plus d’un an sur la plateforme québécoise. Il découvre la région à bord de son véhicule autonome, accompagné de son fidèle compagnon et il fait des escales dans les fermes partenaires.

Éric Bronsard a d'abord passé une nuit à la Ferme des alpagas Là Là à Saint-Ambroise et ensuite il est allé à la Fromagerie Blackburn. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

On a couché à Saint-Ambroise, dans une ferme d'alpagas, raconte-t-il. Donc on dormait puis il y avait des alpagas autour de nous.

Ensuite, il s’est dirigé vers la fromagerie Blackburn où il a passé la nuit dans le calme de la campagne.

Le propriétaire de la ferme laitière, Nicolas Blackburn a décidé de se lancer il y a quelques années dans l'aventure de l'agrotourisme.

C'est un peu offrir la proximité de l'agriculture aux gens. On voulait permettre à des gens de venir à la ferme, voir les paysages, nous voir un peu et connaître nos habitudes de vie.

Un peu plus loin au Lac-Saint-Jean, la ferme Benoît et Diane Gilbert et fils accueille aussi les voyageurs et leur VR.

Moi je leur dit là, c'est pas des stationnements parfaits, vous êtes dans la nature. Mais c'est ça qu'ils veulent, raconte la copropriétaire Diane Ouellet-Gilbert. Les gens ne veulent pas de bruit.

Diane Ouellet-Gilbert propose des visites guidées de sa ferme à Saint-Henri-de-Taillon. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

À l'exception de l'abonnement annuel Terego qui coûte 105 $, aucun autre frais n'est exigé aux voyageurs.

Moi ce que je vends c'est le bonheur, dit joyeusement Mme Ouellet-Gilbert. C'est ça Terego je pense, plein de bonheur et d'échanges

Les hôtes ne sont pas rémunérés, mais les voyageurs ont tendance à acheter local comme à la fromagerie Blackburn par exemple.

On a acheté nos plateaux de fromage hier soir, des terrines, une baguette de pain, donc on a mangé comme ça et on encourage le commerce local québécois. C'est ce que j'apprécie le plus , a précisé Éric Bronsard, lors du passage de Radio-Canada.

Terego à la grandeur du pays

La plateforme Terego propose près de 280 emplacements dans des fermes, dont plus de 200 au Québec.

Karine Morin, la cofondatrice de Terego a eu l’idée de ce concept après un voyage en Nouvelle-Zélande.

L'important c'est d'avoir un véhicule autonome parce que dans le fond, ce que les gens peuvent faire, c'est aller passer une nuit chez les producteurs. Ils se stationnent sur leur terrain mais ce sont des stationnements sans service, donc ce ne sont pas des terrains de camping. Il n’y a pas de bloc sanitaire mais ça permet vraiment d'avoir un contact privilégié avec les producteurs locaux.

La plateforme québécoise gagne de plus en plus en popularité avec la pandémie.

On surfe sur deux vagues en ce moment qui sont populaires. D'une part, le voyage en VR, la vanlife. Et l'autre vague sur laquelle on surfe, c'est l'agrotourisme, vivre des expériences locales, encourager local , précise Mme Morin.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.