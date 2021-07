La diversité culturelle célébrée à la Maison Dumulon de Rouyn-Noranda

La Corporation de la maison Dumulon et La Mosaïque interculturelle ont organisé dimanche le quatrième rendez-vous musical et interculturel des Tams-Tams.

Plusieurs ont pris part à cette journée rythmée aux sons des percussions.

Des kiosques d'artisans de la région ou de l'immigration étaient également présents sur le site

L'idée c'est d'effectuer un rapprochement interculturel entre la culture québécoise et la culture du monde. Et la Maison Dumulon est tout indiquée pour ça. La contribution de la Mosaïque va être là, d'amener une dimension un peu plus interculturelle, explique le directeur général de La Mosaïque , Valentin Brin.

Une exposition à la Maison Dumulon Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Pour les nouveaux arrivants, c'est de découvrir le site de la Maison Dumulon et pour les personnes de la communauté d'accueil, c'est de rencontrer d'autres cultures. Une citation de :Valentin Brin

L'événement est rendu possible grâce à une collaboration entre la Mosaïque et la Maison Dumulon.

Un site patrimonial qui permet de faire découvrir l'histoire de Rouyn-Noranda à la population explique la coordonnatrice aux activités culturelles à la maison Dumulon, Andrée-Anne Mainville.

La Maison Dumulon c'est le premier lieu de rassemblement à Rouyn et l'événement s'inscrit en continuité là-dedans. Un lieu de rassemblement pour créer des ponts, réseauter, découvrir et apprendre à se connaitre. Et le partenariat entre la Mosaïque et la Maison Dumulon prend tout son sens quand on considère que l'histoire de Rouyn-Noranda est largement bâtie sur l'immigration jadis et présente aussi, donc ça s'inscrit dans cette idée-là , indique la responsable.

Une autre rencontre Tams-Tams sera organisée le 15 août.