Craintes de l'effet du futur campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa sur le transport

Des résidents demeurant près du futur campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa estiment que les plans pour le stationnement et le transport sont inadéquats. Ils exigent une rencontre avec le ministère de l’Infrastructure du Canada.

Au début du mois de mai, l’Hôpital a présenté à un comité de la Ville les plans d’aménagement de son nouveau campus qui sera situé près du lac Dow. Les coûts sont évalués à 2,8 milliards de dollars et son ouverture est prévue en 2028.

Après avoir examiné les détails d’une étude de transport de plus de 1000 pages, la Civic Hospital Neighbourhood Association (CHNA) a embauché son propre spécialiste de la circulation pour se pencher plus en profondeur sur le rapport.

Selon nous, il s’agit d’un projet trop important, sur un terrain trop important, pour y injecter des sous et ne pas le faire correctement , explique la présidente de la CHNACivic Hospital Neighbourhood Association , Karen Wright.

Comme les espaces prévus pour le stationnement sont situés sur des terres fédérales, le groupe de citoyens souhaite que le gouvernement fédéral accorde des fonds supplémentaires pour des stationnements souterrains.

Il craint aussi que toute expansion future n’empiète sur la Ferme expérimentale centrale adjacente, et d’autres espaces verts à proximité du site.

Un plan du futur Hôpital d'Ottawa (archives) Photo : Courtoisie/Hôpital d'Ottawa

Pour l’heure, les plans prévoient un stationnement de quatre étages couvert par un parc.

C’est similaire, en termes de taille, au stationnement de l’aéroport d’Ottawa. Ça montre à quel point c’est grand , soutient Mme Wright. C’est important que ce soit de la bonne taille, mais c’est aussi important que ce ne soit pas un espace de stationnement gigantesque sur un site très historique.

La CHNACivic Hospital Neighbourhood Association croit que le plan ne prend pas en compte la possibilité que le nombre d’employés triple d’ici la construction de l’hôpital. Elle doute aussi qu’il y ait assez de places de stationnement, et croit que les projections d’utilisation du transport en commun de l’étude sont trop optimistes.

L’Association veut aussi éviter d’abattre 600 arbres dans le cadre de la construction du projet.

Certaines coupes d’arbre sont inévitables. Cependant, nous voulons les minimiser autant que possible , souligne Mme Wright.

L’aide du fédéral demandée

La CHNACivic Hospital Neighbourhood Association a demandé une rencontre avec la députée d’Ottawa-Centre, Catherine McKenna, aussi ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités.

Son attachée de presse, Emelyana Titarenko, a assuré à CBC être au courant des préoccupations de l’Association.

S’il y avait un désir de financement supplémentaire pour le projet, le ministère de l’Infrastructure de l’Ontario serait chargé de prioriser ce projet dans le cadre du programme d’infrastructure Investir dans le Canada , a précisé Mme Titarenko, dans sa déclaration.

Un plan du futur Hôpital d'Ottawa vu depuis son entrée principale (archives) Photo : Courtoisie/Hôpital d'Ottawa

Le plan de l’hôpital n’aborde pas correctement les possibles constructions de maisons à proximité, estime Noel Lomer, qui organisait un rassemblement contre le site, dimanche, au parc Commissioners.

Le citoyen se dit inquiet de la congestion routière et que les rues ne soient élargies pour s’adapter à l’augmentation du trafic. M. Lomer préfèrerait même voir le nouvel hôpital construit sur le site précédemment recommandé de Tunney’s Pasture.

Ça va causer des problèmes énormes dans le centre de la ville pendant des décennies , dit-il.

Le plan n’est pas final, dit l’Hôpital

Dans une déclaration, l’Hôpital d’Ottawa a souligné l’engagement de la communauté.

Nous consultons actuellement les communautés et les ordres de gouvernement à Ottawa et dans toute la région. Nous accueillons les commentaires du public quant au design proposé pour le nouveau développement. Ce plan du site n’est pas encore définitif, et continuera d’être ajusté en fonction des consultations , peut-on lire.

L’établissement ajoute qu’il accueillerait les commentaires à chaque étape du processus de planification.

Le conseil municipal d’Ottawa doit approuver le plan directeur du site qui devrait être présenté au comité de planification en août.

Avec les informations de Krystalle Ramlakhan de CBC