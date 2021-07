Des retards dans les programmes de dressage de chiens-guides causés par la pandémie

Sue Woodhouse, atteinte d’une déficience visuelle, s’est retrouvée sans chien-guide juste au moment où la pandémie commençait. Son compagnon canin des sept années précédentes, Fisher, venait alors de prendre sa retraite.

Cette résidente de Brights Grove, dans le Sud-Ouest ontarien, explique qu’elle a dû demander davantage l’aide de son mari ou de ses amis et adapter son quotidien au cours de la dernière année, en attendant de pouvoir trouver un nouveau chien aidant.

Le 15 juin, elle a finalement reçu son nouveau compagnon : Wembley, un labrador noir de trois ans.

Ça me donne vraiment une vision complètement différente de la vie. Je suis beaucoup plus en confiance quand j'ai Wembley avec moi à mes côtés, confie-t-elle. Quand j’ouvre la porte pour sortir, je sais que j’ai quelqu’un qui va me conduire là où je dois aller, en toute sécurité.

Il va m'empêcher de rencontrer des barrières ou des obstacles, et pas seulement des obstacles physiques, mais aussi des obstacles émotionnels.

Ajustements en raison des mesures sanitaires

Les chiens Fisher et Wembley viennent tous les deux de la Fondation des Lions du Canada, basée à Oakville, en Ontario.

Cet organisme élève des chiens-guides et assure un suivi auprès des clients qui les accueillent tout au long de leur parcours.

Les bénéficiaires du programme ne paient pas pour le service, mais il en coûte 35 000 $ à la fondation pour élever et dresser chaque chien. L'organisme à but non lucratif ne reçoit pas de financement gouvernemental et dépend uniquement des dons.

Sue Woodhouse a récemment accueilli son nouveau chien d'assistance, Wembley, après un an d'attente. Photo : Radio-Canada / Laura Clementson/CBC

Avant la pandémie, la fondation formait en moyenne de 150 à 200 chiens, pour venir en aide à des gens qui ont des problèmes de vision ou d’audition, un trouble du spectre de l’autisme ou un handicap physique, des personnes diabétiques, personnes en crise, et des organismes de soutien.

Les chiens passent généralement 12 à 18 mois dans des familles d'accueil pour apprendre les règles d’obéissance de base et des compétences sociales, avant d'être ramenés auprès de l’organisme pour 4 à 6 mois de formation plus spécifique.

Mais le programme d’entraînement a dû cesser en mars 2020 en raison des mesures sanitaires, et n’a pu redémarrer qu’en août dernier, créant un arriéré de chiens en attente de formation.

Pendant la pandémie, certains animaux ont dû passer neuf mois et demi de plus en famille d'accueil, selon la directrice générale de la fondation, Beverly Crandell.

Cela signifie que nous avons également dû fermer les inscriptions à nos programmes, parce que nous n’étions pas certains de l’impact que tout cela aurait. Pour éviter de créer un arriéré encore plus important, les candidatures aux programmes demeurent closes, jusqu’à ce que chaque personne qui est sur la liste d’attente reçoive son chien.

L’organisme a également dû procéder à d’autres ajustements. Avant la pandémie, les clients passaient trois semaines dans l'établissement d'Oakville pour faire connaissance avec leurs nouveaux chiens et participer au dressage, avant de les recevoir chez eux. Maintenant, ils suivent des cours en ligne à la maison avant d’accueillir leurs chiens.

Les chiens d'assistance sont formés et brièvement placés en famille d'accueil avant d'être placés auprès d'un client. Photo : Radio-Canada / Michael McArthur

Avec les mesures de confinement, les dresseurs n’ont pas pu, non plus, amener les chiens d’assistance dans des environnements achalandés comme des restaurants et centres commerciaux.

La fondation Lions dit tout de même avoir tiré des leçons de cette crise, et envisage de continuer à offrir certains services virtuels.

Un manque de services

La pandémie a exacerbé les défis vécus par les Canadiens en situation de handicap, constate Jonathan Lai, directeur de l'Alliance canadienne des troubles du spectre de l’autisme.

Il a vraiment fallu une pandémie pour mettre en évidence les profondes lacunes dans les services de soutien que nous leur offrons , dit-il.

Il souligne que lorsque ces services sont retirés ou limités, il y a des conséquences importantes sur la routine des gens en situation de handicap.

Pour Sue Woodhouse en tout cas, l'arrivée de Wembley est réellement significative. Elle espère pouvoir reprendre peu à peu ses activités d'avant, à mesure que la province se déconfine. Et peut-être à nouveau voyager, avec son chien.

Avec les informations de Laura Clementson et Ellen Mauro, CBC