Les parcs aussi peuvent s’embraser, rappellent les pompiers de Vancouver

Entre les barbecues mal éteints, les cigarettes jetées négligemment et les feux de camp illégaux, les pompiers de Vancouver implorent les citadins de faire preuve de prudence durant la sécheresse.

La vague de chaleur fait que la moindre étincelle peut embraser le combustible desséché, rappelle le capitaine Jonathan Gormick, du Service des incendies de la ville.

L’ennui, avec ces feux, c’est qu’ils détournent des ressources déjà affairées à répondre au grand volume d’appels que nous recevons actuellement , explique-t-il.

En plus d’avoir asséché l’herbe et les brindilles qui jonchent le sol des forêts pluviales et des parcs de la ville, la canicule a également mis à mal les services d’urgence, qui ont répondu à de nombreux appels, notamment pour des morts subites.

La semaine dernière, c’était incroyable , s’exclame le capitaine Gormick. Je n’avais jamais rien vu de tel.

Des risques en tous genres

La plupart des incendies sont allumés par des mégots de cigarette incandescents abandonnés au hasard, même s’ils sont assortis d’une amende de 500 $, note Jonathan Gormick.

Selon le service des incendies de la ville, les plus dangereux sont ceux qui sont jetés d’une voiture en marche. Ils sont responsables de la vaste majorité des feux allumés dans les parcs de la métropole.

Parmi les autres éléments déclencheurs de feux urbains, il y a les feux de camp, qui sont interdits partout en ville, y compris sur les terrains privés.

Des appareils liés à l’activité humaine, comme les barbecues, les pulvérisateurs à haute pression ou les génératrices, peuvent également déclencher un incendie par temps très sec.

Les barbecues sont toujours permis dans les parcs, mais ils pourraient être interdits si le risque d’incendie passe du niveau élevé au niveau extrême , prévient le pompier.

Des pompiers municipaux à l’assaut des feux de forêt

Avec les contrecoups de la vague de chaleur et de la période de sécheresse que connaît la Colombie-Britannique, le Service des incendies de Vancouver pourrait déployer des pompiers en forêt pour soutenir les efforts de BC Wildfire, souligne le capitaine Gormick.

Vendredi, le service de lutte aux feux de forêt de la province disait craindre que ses pompiers ne s’épuisent à cause de l’intensité du début de ce qui s’annonce comme une longue saison des feux.

Si le danger reste constant à travers la province, il est possible que certains de nos effectifs soient déployés, ce qui ajoutera à la pression à Vancouver, explique Jonathan Gormick.

Avec les informations de David Ball