La chaleur persiste sur le Nord ontarien

La chaleur extrême en provenance de l’Ouest canadien persiste selon Environnement Canada, qui prévoit des températures maximales autour de 30 à 32 degrés Celsius, avec un indice humidex allant jusqu’à 36 par endroits.

Seules quelques régions sont épargnées (l’extrême Nord-Ouest, et plus à l’Est : North Bay, Kirkland Lake et Elliott Lake).

Les régions situées près du lac Supérieur auront aussi un peu de répit, avec des températures qui devraient rester autour des 24-26 degrés.

Environnement Canada rappelle que l’air très chaud et humide peut aussi occasionner une détérioration de la qualité de l'air, et faire en sorte que la cote air santé approche du seuil de la catégorie de risque élevé.

L'agence météo indique qu'un front froid devrait se déplacer vers l'est dimanche soir et lundi.