L'Ontario rapporte 213 nouveaux cas de COVID-19 et 9 décès de plus

La santé publique rapporte aussi 9 décès de plus dimanche, pour un total de 9214 morts depuis le début de la pandémie.

À l'échelle locale, c'est encore la région de Waterloo qui compte le plus de nouvelles infections (49), suivie par la Ville de Toronto (42), et les régions de Grey Bruce (25), Peel (17) et Halton (12).

Avec 286 nouvelles guérisons, le nombre de cas actifs a baissé davantage : on en compte maintenant 2031.

Dans les hôpitaux, on note également une légère diminution du nombre de patients aux soins intensifs, pour un total maintenant de 235 (-8).

La province a par ailleurs réalisé 18 989 tests de dépistage en 24 heures, soit un peu plus que la veille. Le taux de positivité au virus est maintenant de 1,3 %.

Vaccination

La province a administré 196 068 doses quotidiennes de vaccins contre la COVID-19. Plus de 78 % de la population adulte ontarienne a maintenant reçu au moins une dose, et 45 % des 18 ans et plus sont entièrement vaccinés.

À partir de lundi, les jeunes de 12 à 17 ans de toutes les régions de la province seront admissibles à devancer leur deuxième dose du vaccin de Pfizer.

Pour l’instant, 58,1 % des 12-17 ans ont reçu au moins une dose et seulement 9 % ont reçu leurs deux doses, selon les données de la province.