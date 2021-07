Rendez-vous réussi pour le Festival de la chanson de Tadoussac

Les artistes et le public ont répondu présents après une pause d’un an, en raison de la pandémie. Cette année, environ 5000 billets de sont vendus. Presque tous les spectacles affichaient complet, beau temps comme mauvais temps.

Le Festival de la chanson de Tadoussac accueille les festivaliers en distanciation sociale. (archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Selon le directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac, Julien Pinardon, le plus grand défi fut l’adaptation aux mesures sanitaires, qui évoluaient constamment. Certaines règles sont arrivées assez tard au printemps alors que notre festival débutait le 25 juin. Il y a certains ajustements qui se sont faits à la dernière minute et ce fut quand même un grand défi pour la petite équipe que nous sommes. Le résultat est là.

Les règles ont changé en cours de festival. La distanciation est passée de 1,5 m à un 1 m entre les bulles. On a remis en vente quelques billets pour les spectacles et on a fait des heureux et des heureuses à la dernière minute. Une citation de :Julien Pinardon, directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac.

Le directeur du Festival de la chanson de Tadoussac, Julien Pinardon. (archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Chaque année ce sont habituellement entre 20 000 et 25 000 personnes qui assistent au festival. Avec les 5000 personnes qui se sont présentées cette année, l’ambiance était complètement différente selon M. Pinardon. Il mentionne que tout le monde avait juste hâte à ces retrouvailles et de renouer avec le festival.

Des fois on avait l’impression que la salle était pleine tellement l’ambiance était présente. Ça faisait chaud au cœur. Une citation de :Julien Pinardon, directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac.