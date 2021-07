Senneterre veut attirer de nouveaux résidents sur notre territoire

La municipalité souhaite attirer de nouvelles familles et des entreprises sur son territoire.

Pour ce faire, elle veut d'abord entendre l'avis des habitants sur ce qui distingue et ce qui rend attrayant le milieu de vie à Senneterre.

Dans le cadre de sa stratégie habitat 2025, la municipalité vise à augmenter la population et avoir de la main-d’œuvre pour les entreprises.

Le sondage servira à développer une campagne de communication qui sera lancée cet automne dans une première phase et au printemps dans une deuxième phase, explique le maire Jean-Maurice Matte.

On va mettre de l'avant la qualité de vie, mais des éléments très importants. On sent déjà que la population parle beaucoup du mont Bell, des infrastructures de qualité, parle du coût de l'habitation qui est moindre qu'ailleurs en région. Il y a déjà des tendances qu'on veut mettre de l'avant dans une stratégie de communication, mais à ce moment-ci ce qu'on souhaite c'est que la population s'exprime sur ce qu’eux vivent de positif à Senneterre dans la communauté et qu'on soit capable de l'exposer à de futurs travailleurs, futurs résidents, futures familles qui choisiront Senneterre comme nouveau milieu de vie , dit-il.

Le mont Bell à Senneterre Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Plusieurs projets de construction de logements sont en cours de réalisation ou seront lancés prochainement.

Pour le maire Jean-Maurice Matte, cette campagne vise aussi à attirer de nouvelles familles et des travailleurs pour occuper ces logements.

On a mis à la disponibilité de promoteurs éventuels des terrains soit desservis soit semi-desservis par la municipalité et même des terrains non desservis à l'intérieur du milieu urbain qu’on rend disponibles pour les promoteurs, mais on n'a pas à ce moment-ci fixé d'objectifs sur le nombre de constructions qu'on souhaite avoir on regarde aller le mouvement et on va accompagner tous ceux qui souhaiteraient construire chez nous , explique le maire.

Le sondage est disponible sur le site Internet de la Ville.