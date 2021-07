Une escorte policière pour accompagner le corps de l'agent Jeffrey Northrup

Le cortège policier est parti du bureau du coroner de l’Ontario, sur l’avenue Sir William Hearst à Toronto, à midi. Il s'est rendu au salon funéraire Kane-Jarrett à Thornhill.

L’agent Jeffrey Northrup est mort à l'hôpital après avoir été happé par un véhicule tôt vendredi, dans le stationnement souterrain de l'hôtel de ville de Toronto. Les enquêteurs ont qualifié cette collision d’intentionnelle et délibérée .

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a d'ailleurs commenté l'affaire sur Twitter, dimanche.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

À lire aussi : Des services de santé mentale pour les policiers, après la mort d'un collègue en service

C'est une terrible tragédie , a déclaré Dave McLennan, président de l'organisation de santé mentale Boots on the Ground et ancien officier de la police régionale de Peel. Je sais ce que beaucoup de policiers ressentent en ce moment. C'est une période difficile pour tous les policiers de la ville et du pays.

Un homme de 31 ans a été accusé de meurtre au premier degré en lien avec cette affaire. II a comparu en cour vendredi et demeure en détention jusqu'à sa prochaine comparution, prévue le 23 juillet, selon la police.

Le Service de police de Toronto a ouvert un livre de condoléances en ligne où les gens peuvent rendre hommage à la famille, aux amis et aux collègues du policier décédé.