Premier pow-wow de la saison au Nouveau-Brunswick

Un pow-wow sous le thème de la résilience et de la réflexion organisé par la communauté autochtone de Welamukotuk a eu lieu ce week-end, à Oromocto.

Événement annuel dans cette communauté, des centaines de participants y étaient samedi. Le rassemblement se poursuit dimanche.

Le pow-wow inclut notamment costume traditionnel, chant et danse.

Des membres des communautés autochtones et non autochtones d’un peu partout se sont joints aux célébrations après une année plus tranquille, en raison de la pandémie.

Le pow-wow a rassemblé quelques centaines de personnes. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

J’ai une grosse connexion parce que pow-wow ça fait partie de mon identité, je m’y reconnais avec les traditions pis le langage , affirme Shawn Francis, membre de la communauté malécite du Madawaska. Avoir ceci puis avoir le monde venir pour les célébrations, ça fait chaud au cœur.

Résilience et Réflexion

Le pow-wow de la communauté autochtone de Welamukotuk est le premier de la saison au Nouveau-Brunswick.

Son coordonnateur, Shawn Sabattis-Atwin, utilise les mots résilience et réflexion pour décrire l’édition de cette année.

Le pow-wow était sous le thème de la résilience et de la réflexion ce week-end. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

Résilience pour la capacité qu’ont les peuples autochtones à surmonter la tragédie, à la suite des nombreuses macabres découvertes sur les sites d’anciens pensionnats autochtones au pays.

… Et réflexion face aux évènements du présent et de ceux à venir , ajoute Shawn Sabattis-Atwin.

Pour plusieurs participants, ce pow-wow est une occasion de manifester leur solidarité avec les peuples autochtones.

D’après le reportage d’Isabelle Arseneau