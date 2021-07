Fermeture de la boutique Ma Cuisine après 25 ans d’activités

La boutique sera ouverte pendant encore quelques mois.

D’ici sa retraite, Mme Lauzon garde espoir de trouver de la relève pour reprendre les rênes du magasin.

J’aimerais trouver quelqu’un pour continuer, pour que Ma Cuisine continue d’exister […], pour les clients, pour le marché By et pour la communauté , dit-elle.

Le père de Mme Lauzon était propriétaire de la bâtisse qui accueillait déjà une boutique de cuisine. Ma Cuisine a vu le jour après que ce dernier lui ait demandé de déménager de Toronto à Ottawa pour ouvrir la sienne.

Claire Lauzon, propriétaire de la boutique Ma Cuisine Photo : Radio-Canada

Il y a beaucoup d’intérêt [pour reprendre la boutique], mais c’est un gros magasin, un gros inventaire. […] Il faut vraiment que ce soit quelqu’un qui veut s’investir, mais c’est possible , soutient Mme Lauzon.

Pour l’heure, tous les produits du magasin sont en soldes, mais toujours pas de date de fermeture précise n’est établie considérant la quantité de marchandise à liquider.

Une perte pour le marché By

Dès ses débuts, la boutique a pu profiter du support de la communauté. On a attiré une bonne clientèle francophone ici , souligne Mme Lauzon.

La propriétaire a multiplié les heures de travail, et a pu compter sur de fidèles employés pendant plus de 20 ans. La clientèle aussi s’est fidélisée de génération en génération.

J’étais un peu sous le choc , a lancé Geneviève Gauthier, une résidente d’Ottawa, lorsqu’elle a appris que Ma Cuisine fermerait ses portes. C’est triste. Ça va être un grand vide.

Tous les produits du magasin sont en soldes. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Pour le propriétaire de la boutique L’Hexagone, située tout près de Ma Cuisine, cette fermeture signifie la perte d’une institution.

Il faut aussi que la propriétaire prenne du repos. Le malheur dans tout ça, c’est qu’ils n’arrivent pas à trouver une relève. Il y a des chances que ça ferme. C’est malheureux , se désole Étienne Humez.

Les deux magasins sont voisins depuis neuf ans.

C’est la disparition de toutes les petites boutiques au fur et à mesure parce qu’on n’arrive pas à trouver des gens qui veulent s’investir dans le métier de commerçant parce que c’est vrai que c’est beaucoup d’heures, beaucoup de travail , ajoute-t-il.

Profiter de la retraite

Il y a six ans, le mari de Mme Lauzon a pris le chemin de la retraite. De son côté, elle souhaitait faire de même en février 2022, mais l’appel du ski et la santé devancent ses plans.

Avec le temps et les personnes qui sont âgées dans notre entourage, la santé est fragile. Je me suis dit "pourquoi attendre en février ?" On est des skieurs. On veut skier cet hiver , explique-t-elle.

Sa retraite lui permettra aussi de faire de longs voyages.

Malgré ses projets, Ma Cuisine manquera à Mme Lauzon.

Je vais m’ennuyer de Ma Cuisine, des belles choses, de mes clients. Ça faisait partie de mon quotidien , admet-elle. Ça a été les 25 plus belles années de ma vie. J’ai été chanceuse. J’ai eu une belle carrière au détail, mais appartenir à Ma Cuisine, ça a vraiment été mon coup de cœur.

Avec les informations de Catherine Morasse