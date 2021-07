Des pompiers forestiers de Val-d'Or en Colombie-Britannique

Ils font partie d'une équipe de 40 pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu, dont deux autres de Matagami, qui sont mobilisés pour cette mission.

Ils devront quitter le Québec lundi prochain pour passer 14 jours consécutifs sur le terrain en Colombie-Britannique avant de revenir au Québec.

Le Québec en ce moment on vit une petite accalmie au niveau des feux après un printemps assez chargé. Là en ce moment c'est un peu plus calme, donc on a la possibilité de rendre disponible des ressources et on évalue toujours les ressources qu'on peut rendre disponibles en fonction d'assurer qu'on est capable de prendre en charge ce qui se passe au Québec. Et là on a été capables d'envoyer 40 pompiers , explique le coordonnateur à la prévention et aux communications à la SOPFEU, Stéphane Caron.

Des ressources de la SOPFEU sont également mobilisées en Ontario et en Alberta.