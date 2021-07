Une exposition sur la présence des Abénakis dans les Cantons-de-l'Est

Intitulée, Ndakina qui signifie Notre territoire en langue abénakise, l'exposition dévoile le mode de vie ancestral et les traditions de cette communauté autochtone.

Notre intention avec cette exposition, c'est qu'on connaisse mieux les Premières Nations , souligne la directrice générale, Sophie Charbonneau.

L'exposition est basée notamment sur des découvertes archéologiques faites sur le site de la Maison Merry.

Nous à Magog, on se retrouve à être en plein milieu du territoire ancestral On entre en contact avec le mode de vie des Abénakis, l'importance du territoire et on fait un lien avec aujourd'hui , explique Sophie Charbonneau.

Notre but c'est de rappeler que le territoire va bien au-delà des limites des réserves. Une citation de :Sophie Charbonneau, directrice générale de la Maison Merry

Comme les communautés autochtones les plus proches sont installées dans le Centre-du-Québec, Sophie Charbonneau estime que les citoyens ont peu conscience que l'Estrie représente une part importante du territoire ancestral des autochtones qui se rendaient autrefois jusqu'au nord des États-Unis.

Une exposition réalisée en cocréation

Plusieurs membres de la communauté abénakise ont participé au processus de création de l'exposition, en collaboration avec le Musée des Abénakis et le Grand conseil de la Nation Waban-Aki.

Il n’était pas question pour nous de faire une exposition sur les Abénakis sans le faire avec les Abénakis. La collaboration a commencé dès le début afin de savoir quel angle on met de l'avant , souligne-t-elle.

Sophie Charbonneau explique que la recherche et la rédaction ont été réalisées en bonne partie avec les communautés.