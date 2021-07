Des chiens d'assistance en santé mentale qui soulagent les patients

L'une de ces alliées se nomme Depp. Elle a été formée dans le cadre d'un projet spécial de Mira comme chien d'assistance en santé mentale. Elle est la nouvelle recrue de l’hôpital de jour du Centre Providence de Granby et aide des gens comme Jonathan, qui suit une thérapie pour sa bipolarité.

Depp était tout le temps joyeuse, elle venait nous voir, elle était tout le temps heureuse. Elle ne connait pas notre passé, elle ne sait pas qu'on est malade nécessairement. Une citation de :Jonathan Bienvenu, patient

Depp passe ses journées avec sa propriétaire, l'infirmière Marilou Labrèche, et la suit dans toutes ses interventions.

Un chien d'assistance émotionnelle est maintenant présent dans un hôpital de jour à Granby. Photo : Radio-Canada

S'il y a des gens qui sont en émotion, je vais pouvoir utiliser Depp pour un peu canaliser tout ça, ce qui se passe en dedans d'eux. Ils vont pouvoir la flatter, ils vont même pouvoir s'allonger au sol avec Depp , décrit l'infirmière.

Depuis l'arrivée de Depp, elle remarque que les usagers sont plus enclins à venir à leurs rendez-vous et que leurs traitements sont plus courts.

Quand on les appelle, quand on prend contact, de dire j'ai une collègue canine, j'ai un chien en assistance émotionnelle, ça leur donne plus le goût de venir , explique-t-elle.

Et Depp n'aide pas seulement les usagers. Elle a aussi un effet sur les employés de l'hôpital, c'est ce que constate la cheffe de service par intérim pour les équipes spécialisées en santé mentale.

Il y a plusieurs personnes, des employés et même des médecins, qui vont arrêter en hôpital de jour pour venir prendre une petite ressource d'énergie et venir flatter Depp , explique Pascal Dumais.

Une fondation dédiée à l'assistance psychologique

Depp n'est pas le seul chien à l'oeuvre pour la santé mentale. Au Québec, l'organisme des chiens TOGO forme des chiens en assistance psychologique et les jumelle gratuitement avec des personnes dans le besoin.

Le chien rapporte beaucoup dans l'ici maintenant. Quand les gens ont des troubles d'anxiété, qu'ils sont dans des crises et pas du tout dans le moment présent, les chiens ont la capacité de recentrer l'humain Une citation de :Nancy Daubois, éducatrice canine pour la fondation des chiens TOGO.

Marc-Olivier Beaudoin fait partie de ceux qui a reçu l'aide d'un chien formé par TOGO.

Il fait des points de pression quand on a des crises de panique. Il répond à l'alerte... Moi, je tremble beaucoup de la jambe. Quand je tremble de la jambe, il sent que je suis nerveux, donc il vient vers moi , décrit Marc-Olivier.

Le programme est populaire. Les chiens TOGO disent recevoir environ 200 demandes par semaine de personnes qui souhaitent obtenir un chien. Depuis sa création il y a deux ans, le programme a jumelé une quarantaine de chiens avec leur humain.

D'après le reportage d'Emy Lafortune