Un couple au cœur du brasier de Lytton en Colombie-Britannique

Geneviève Bujold, originaire de la Gaspésie, et son conjoint, Austin Doyle, se sont rendus mercredi matin à Lytton pour prendre des photos de leur maison et y faire le ménage afin d’être prêts pour la mise en vente.

Cette journée-là, tout était mort, les plantes étaient sèches et c’était dangereux , se rappelle Geneviève.

Lorsque le feu s’est rapproché du village mercredi, le couple a aidé ses locataires et les enfants à rassembler quelques possessions et à sortir les animaux alors que tout le monde avait commencé à quitter le village.

Tout au long de la nuit de mercredi à jeudi, le couple s'était gardé une option de sortie pour s'enfuir si le feu prenait de l'ampleur. Photo : offert par Geneviève Bujold

Austin Doyle, qui a déjà combattu les feux en Colombie-Britannique il y a quelques années, était quant à lui déterminé à sauver la maison.

Je suis tout de suite parti installer un arroseur automatique sur le toit , explique-t-il. Le couple a fait le tour de la propriété pour minimiser les combustibles potentiels et l’un des locataires est venu prêter main-forte après avoir mis sa famille à l’abri.

Je repérais toutes les étincelles et les feux qui se déclenchaient autour de la maison et [Austin] arrivait avec le boyau d’arrosage. S’il était trop occupé, j'utilisais une bouteille d’eau ou j'éteignais avec mon pied, mais comme j’étais en sandale c’était l’enfer , illustre Geneviève Bujold.

Il avait toujours à l’œil un point de sortie pour s’assurer qu’on puisse partir si on n’arrivait pas à garder la maison debout. Une citation de :Geneviève Bujold

Au cours de la nuit, Geneviève a pensé tout abandonner et quitter le village. Elle craignait pour la vie de son conjoint.

Un moment donné c’était assez noir et il était là-dedans et je hurlais et je me prenais la tête parce que ça sonnait et je ne savais pas s’il était encore vivant dans le feu , raconte-t-elle.

Lutter jusqu'au bout pour protéger sa maison

À aucun moment je n’ai cru que ma vie ou celle des autres était en danger , assure de son côté Austin Doyle.

À 1 h du matin jeudi, le village était désert. Seuls Austin Doyle et Geneviève Bujold étaient encore sur place pour sauver leur maison avec ce qu’il restait d’eau.

On était assis par terre. Il n’y avait plus d’eau dans le village. On ramassait l’eau au sol pour essayer d’éteindre le feu. On est restés comme ça jusqu’à 8 h 30 jeudi matin. Une citation de :Geneviève Bujold

Si la maison est encore debout aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à l’hélicoptère qui survolait le village pour éteindre l’incendie et qui a bien voulu déverser des trombes d’eau sur la maison de Geneviève et d’Austin.

Le lendemain matin, en marchant autour du village, une scène de dévastation les attendait toutefois.

C’était l’enfer. Comme dans un film d’horreur. Il y avait des poteaux électriques à terre avec le feu qui brûle encore, les choses du monde partout et plus de maisons , dit la jeune femme.

La majorité du village de Lytton a été ravagé par l'incendie. Photo : offert par Rachael Zimmerman

Seule une poignée de propriétés est encore debout, selon le couple.

Puisque l’accès à Lytton est toujours interdit, Austin Doyle et Geneviève Bujold retourneront à Bonaventure en Gaspésie pour y retrouver leur famille pendant quelques semaines et surtout, se retrouver loin des feux de forêt de la Colombie-Britannique.

Avec les informations de Valérie Gamache