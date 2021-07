Recruter ou fermer, le dilemme des patrons

Diane Bergeron en est là.

C’est une fermeture imminente si les choses ne changent pas.

Il y a 17 ans, elle a ouvert la boutique Point d’exclamation, dans la très achalandée rue Saint-Jean, à Québec. Depuis tout ce temps, elle met en vente des créations d’artisans, pour la plupart québécois. Vêtements, sacs, bijoux, vaisselle… le choix est large.

C’est pleine d’espoir qu’elle est sortie du deuxième confinement en mars et aux commandes d’un magasin refait à neuf. Pour que son commerce tourne à plein régime, elle a besoin d’employés. Et c’est là que ça coince.

Les offres d'emploi fleurissent sur les devantures des commerces, mais les candidats se font rares. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

En quatre mois, elle n’a reçu qu’une seule candidature qu’elle ne pouvait pas accepter.

Il me faut quelqu’un de confiance, en âge de travailler et avec une certaine maturité. Je laisse les clés à cette personne qui se retrouve seule en magasin. Ça veut dire qu’elle ouvre le matin, gère la caisse, et ferme le soir.

Parce qu’elle travaille à temps plein par ailleurs, Diane Bergeron n’a pu ouvrir sa boutique que deux jours depuis le 23 juin. Ce qui n’est pas sans conséquence sur le plan financier et moral.

On fait notre recette principalement l’été. Mais là, ça ne va pas bien. Parfois, j'en pleure , avoue-t-elle.

Moins de choix que l'été dernier

La commerçante n’est pas la seule à manquer de personnel. Un peu plus loin dans la rue Saint-Jean, la propriétaire du magasin de vêtements Roba et Murmure, Catherine Rouleau, dresse le même constat.

C’est beaucoup plus difficile de trouver des employés cette année. Les étudiants ne sont pas au rendez-vous. Y a pas de CV qui rentrent, le téléphone ne sonne pas.

Catherine Rouleau, la propriétaire du magasin de vêtements Roba et Murmure, se souvient que l'année dernière les candidatures pour un emploi d'été affluaient. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Cette situation la frustre d’autant plus que les affaires marchent bien : la clientèle est présente. Faute d’un nombre de salariés suffisant, elle a réduit ses heures d’ouverture.

Des histoires comme celles-ci n’étonnent pas François Vincent, le vice-président pour la région de Québec de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Une propriétaire de dépanneur a vendu son commerce, épuisée, après avoir travaillé sans arrêt de mars à janvier. On a des restaurants qui n’ouvrent pas tous les jours, des dentistes qui ont de la difficulté à faire de la prestation de services.

Cette réalité se vérifie dans toutes les régions du Québec. Une citation de :François Vincent, vice-président pour la région de Québec de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

En mai déjà, selon les données de la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante , la moitié des patrons de petites et moyennes entreprises québécoises affirmaient que le manque de personnel freinait leur activité. L’organisme est en train de mener un sondage auprès de ses membres pour évaluer où ils en sont actuellement.

Comment dénouer le problème? La FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante avance quelques pistes de solutions. Réduire la pression fiscale sur les patrons en diminuant les taxes et en facilitant les crédits d’impôt en est une. Tout comme augmenter les seuils d’immigration et répartir par région les nouveaux arrivants.

Pendant ce temps, Diane Bergeron craint de devoir mettre la clé sous la porte, au plus tard fin août.

Ce serait triste de finir ainsi , confie-t-elle.

