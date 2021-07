Des logements laissés insalubres, le cauchemar de propriétaires de l'Estrie

Pour Réal Gobeil, l'arrivée du 1er juillet a pris un goût amer. Il doit maintenant redoubler d'efforts pour remettre l'appartement en état.

Ça m'implique de tout vider. D'aller faire au moins deux voyages à l'écocentre pour aller porter ce que la ville n’aura pas ramassé. Ensuite, tout vider ça à grandeur, tout peinturer , décrit Réal Gobeil.

Le copropriétaire Abel Gervais doit, lui aussi, gérer les dégâts laissés par un locataire. Au lendemain du 1er juillet, des travaux avaient déjà commencé pour rendre l'espace à nouveau habitable.

Pour lui, il s'agit d'un problème de taille, puisque de nouveaux locataires devaient prendre possession du logement au 1er juillet.

On a dû prendre un arrangement avec le prochain locataire. Le relocaliser. Entreposer ses équipements ailleurs. Le mois de juillet on va lui donner gratuit , explique Abel Gervais.

Devant ce fardeau, les propriétaires manquent de ressources et déplorent être laissés à eux-mêmes.

Le président du Regroupement des propriétaires d'habitations locatives, Martin Messier, croit que ce scénario entraine beaucoup de stress chez les propriétaires.

On se trouve dans une situation délicate où on doit livrer le logement en bon état, donc ça nous place dans une situation difficile. Par chance avec la plupart des locataires on réussit à discuter et s'entendre.

Une citation de :Martin Messier, président du Regroupement des propriétaires d'habitation locative